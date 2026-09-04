Un adolescent de 17 ani a amenințat-o pe fosta iubită și pe mama ei că le omoară. Polițiștii l-au prins cu un briceag

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 10:04

Un tânăr de 17 ani din București a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită și pe mama acesteia cu acte de violență. Băiatul ar fi spus că intră peste ele în locuință, le dă foc și le omoară, apoi a încălcat ordinul de protecție și a fost depistat în zona Calea Giulești cu un briceag asupra lui.

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