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Social· 2 min citire
Un adolescent de 17 ani a amenințat-o pe fosta iubită și pe mama ei că le omoară. Polițiștii l-au prins cu un briceag
Un adolescent de 17 ani a amenințat-o pe fosta iubită și pe mama ei că le omoară
Un tânăr de 17 ani din București a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită și pe mama acesteia cu acte de violență. Băiatul ar fi spus că intră peste ele în locuință, le dă foc și le omoară, apoi a încălcat ordinul de protecție și a fost depistat în zona Calea Giulești cu un briceag asupra lui.
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