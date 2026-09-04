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Un adolescent de 17 ani a amenințat-o pe fosta iubită și pe mama ei că le omoară. Polițiștii l-au prins cu un briceag

Un adolescent de 17 ani a amenințat-o pe fosta iubită și pe mama ei că le omoară

Un adolescent de 17 ani a amenințat-o pe fosta iubită și pe mama ei că le omoară

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 10:04

Un tânăr de 17 ani din București a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită și pe mama acesteia cu acte de violență. Băiatul ar fi spus că intră peste ele în locuință, le dă foc și le omoară, apoi a încălcat ordinul de protecție și a fost depistat în zona Calea Giulești cu un briceag asupra lui.

Amenințări cu moartea la adresa unei mame și a fiicei sale

Incidentul a fost sesizat de cele două femei pe 2 septembrie, când mama și fiica au anunțat autoritățile că sunt amenințate de fostul iubit al fetei.

Potrivit sesizării, adolescentul ar fi făcut amenințări cu acte de violență și le-ar fi transmis celor două că va intra peste ele în locuință, le va da foc și le va omorî.

Situația nu s-a limitat la amenințări. Autoturismul mamei a fost vandalizat, iar anvelopele de pe partea stângă și dreaptă față au fost tăiate.

A fost emis un ordin de protecție provizoriu

În cazul fetei a fost pus la dispoziție Formularul de Evaluare a Riscului, procedură în urma căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva adolescentului.

Măsura a inclus și monitorizarea electronică a băiatului, în condițiile stabilite prin ordinul de protecție.

Mama fetei a fost, de asemenea, vizată în contextul incidentului, însă aceasta nu a dorit emiterea unei măsuri de protecție în ceea ce o privește.

Adolescentul nu a respectat distanța impusă de polițiști

La numai o zi după emiterea ordinului de protecție provizoriu, adolescentul ar fi încălcat una dintre obligațiile stabilite prin măsură.

Concret, acesta nu a respectat obligația de a păstra o distanță de cel puțin 200 de metri față de reședința fostei iubite.

Încălcarea obligației a fost depistată de polițiști după ce sistemul de monitorizare electronică a generat o alertă privind apropierea adolescentului de zona în care nu avea voie să ajungă.

A fost prins în zona Calea Giulești cu un briceag

Polițiștii au intervenit după generarea alertei și l-au depistat pe tânăr în zona Calea Giulești din București.

În urma verificărilor, asupra adolescentului a fost găsit un briceag. Potrivit informațiilor furnizate, lama acestuia avea aproximativ 30 de centimetri.

După depistare, tânărul de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore.

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