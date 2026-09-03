Frații Tate, un nou dosar în România. Andrew și Tristan au fost trimiși în judecată pentru trafic de minori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 23:55

Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un nou proces în România. Cei doi au fost trimiși din nou în judecată, într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de minori, cauza fiind înregistrată joi, 3 septembrie, la Tribunalul București.

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