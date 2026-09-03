O primărie din România vinde mașini de lux la kilogram. Prețul, imbatabil: 0,61 lei/kg

Un Porsche și un Mercedes-Benz ajung pe lista mașinilor abandonate valorificate de Primăria Alba Iulia. Autoturismele nu vor fi vândute la un preț stabilit în funcție de greutate.
Porsche și Mercedes-Benz, incluse într-un lot de mașini abandonate
Primăria Alba Iulia a pregătit pentru valorificare un lot format din nouă autoturisme abandonate, însă procedura nu seamănă cu o vânzare obișnuită de mașini second-hand. Municipalitatea nu a stabilit câte un preț pentru fiecare vehicul, ci a decis ca întreaga cantitate de autoturisme să fie valorificată în funcție de greutate.
În lista vehiculelor se regăsesc și două mărci care ies în evidență, Porsche și Mercedes-Benz. Alături de acestea se află autoturisme Peugeot, Volkswagen, Opel și Ford, toate urmând să fie preluate împreună de operatorul desemnat în urma procedurii.
Prețul de pornire stabilit de Primăria Alba Iulia este de 0,61 lei pentru fiecare kilogram. Astfel, valoarea lotului nu va fi determinată în funcție de marca, modelul, anul de fabricație sau starea individuală a autoturismelor, ci în raport cu masa totală a vehiculelor.
Procedura este destinată exclusiv operatorilor economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz. Prin urmare, persoanele fizice interesate de achiziționarea unui Porsche sau a unui Mercedes-Benz la un preț redus nu pot participa la această valorificare.
Nouă autoturisme, preluate împreună
Lotul pregătit de municipalitate conține exact nouă vehicule. Pe lista Primăriei Alba Iulia se află două autoturisme Peugeot, două Volkswagen și două Opel, dintre care unul este un Opel Vectra.
Lista este completată de un Ford, un Mercedes-Benz și un Porsche. Chiar dacă mărcile și modelele diferă, regulamentul procedurii tratează toate cele nouă vehicule ca un singur lot.
Operatorii economici interesați nu pot selecta doar anumite autoturisme. Condiția impusă de municipalitate este preluarea întregului lot, iar oferta financiară trebuie exprimată printr-un tarif în lei pentru fiecare kilogram.
Autoturismele se află în curtea interioară a Bazinului Olimpic din Alba Iulia, situat pe Bulevardul Republicii nr. 3. Cei interesați să verifice starea vehiculelor înainte de depunerea ofertelor pot face acest lucru, însă vizionarea se realizează în baza unei programări, scrie alba24.ro.
Solicitarea pentru vizionarea mașinilor trebuie făcută cu cel puțin o zi lucrătoare înainte. Astfel, operatorii economici au posibilitatea de a vedea vehiculele care formează lotul înainte de a decide ce preț pe kilogram vor propune.
Cum se stabilește câștigătorul
Procedura nu presupune o licitație distinctă pentru Porsche, Mercedes-Benz sau pentru oricare dintre celelalte șapte autoturisme. Participanții trebuie să formuleze o ofertă pentru întregul lot, exprimată printr-un preț unitar, în lei pe kilogram.
Municipalitatea a stabilit valoarea minimă de 0,61 lei/kg. În competiție va fi avantajat operatorul economic care oferă cel mai mare preț pentru un kilogram de vehicul.
Calculul valorii finale va avea la bază greutatea autoturismelor preluate. Marca nu schimbă modul de stabilire a prețului, astfel încât Porsche-ul și Mercedes-Benz-ul sunt incluse în aceeași metodă de valorificare ca Peugeot-urile, Volkswagen-urile, Opel-urile și Fordul din lot.
Cumpărătorul va avea însă și alte obligații financiare și administrative. Costurile necesare pentru încărcarea autoturismelor, transportul acestora, cântărirea și tratarea vehiculelor scoase din uz vor fi suportate de operatorul care câștigă procedura.
Firmele interesate trebuie să își depună ofertele la registratura Primăriei Alba Iulia până la data de 23 septembrie 2026, ora 15:00.
Documentele trebuie introduse într-un plic pe care să fie înscrisă mențiunea „Ofertă de preț valorificare VSU – a nu se deschide până la data de 24.09.2026, ora 11:00”.
Data și ora înscrise pe plic corespund momentului stabilit pentru deschiderea și evaluarea ofertelor. Procedura de evaluare este programată pentru 24 septembrie 2026, la ora 11:00.
Ședința de evaluare va avea loc la sediul Direcției Generale Poliția Locală. După analizarea ofertelor, rezultatul procedurii urmează să fie comunicat în cel mult două zile lucrătoare.
Ce obligații are operatorul care preia mașinile
Pe lângă oferta financiară, participanții trebuie să demonstreze că dețin autorizațiile necesare pentru activitatea desfășurată. Documentația trebuie să conțină și o copie certificată a autorizației de mediu.
Operatorul desemnat trebuie să achite contravaloarea vehiculelor în termen de cel mult 15 zile de la primirea facturii. Obligațiile nu se opresc însă la plata lotului și preluarea autoturismelor.
După transferul proprietății, certificatele de distrugere aferente vehiculelor trebuie emise în maximum 15 zile lucrătoare. Aceste documente fac parte din procedura de tratare a vehiculelor scoase din uz.
În situația în care două sau mai multe oferte ajung la aceeași valoare, Primăria Alba Iulia își rezervă posibilitatea de a solicita informații suplimentare. Municipalitatea poate recurge și la o etapă de negociere pentru stabilirea rezultatului procedurii.