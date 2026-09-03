Cum se semnalizează corect în sensul giratoriu. Greșeala pe care o fac zilnic mulți șoferi

Mulți șoferi intră în sensul giratoriu cu semnalizarea stânga pornită și uită tocmai manevra care trebuie anunțată clar: ieșirea. Codul Rutier impune semnalizarea părăsirii giratoriului și a oricărei schimbări de bandă.
Mulți șoferi pornesc semnalizarea stânga imediat ce intră într-un sens giratoriu și o păstrează activată până aproape de ieșirea dorită. Codul Rutier nu impune însă semnalizarea stânga doar pentru faptul că mașina continuă traseul circular.
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Ceea ce trebuie semnalizat este ieșirea din sensul giratoriu, precum și orice schimbare de bandă efectuată în interiorul intersecției. Confuzia apare mai ales atunci când șoferii tratează giratoriul ca pe o intersecție obișnuită și consideră că, dacă vor să ajungă la o ieșire aflată în stânga față de direcția din care au venit, trebuie să semnalizeze stânga încă de la intrare.
Ce spune Codul Rutier despre semnalizarea în sensul giratoriu?
Din punct de vedere legal, sensul giratoriu este o intersecție dirijată, cu una sau mai multe benzi, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale. Definiția a fost introdusă expres în Regulamentul de aplicare a Codului Rutier prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2023.
Articolul 107 alineatul 1¹ stabilește două obligații importante pentru șoferii care circulă într-un giratoriu: respectarea regulilor de circulație pe benzi și semnalizarea din timp a părăsirii intersecției, după o asigurare corespunzătoare.
Regulamentul nu introduce o obligație generală de a semnaliza stânga doar pentru că șoferul trece de prima sau de a doua ieșire. În schimb, ieșirea trebuie semnalizată.
Cum se semnalizează corect la prima ieșire?
Dacă șoferul intenționează să părăsească sensul giratoriu la prima ieșire, trebuie să semnalizeze dreapta din timp și să se încadreze conform marcajelor existente.
Ieșirea trebuie făcută fără traversarea bruscă a unei alte benzi și fără obligarea unui alt participant la trafic să frâneze sau să își modifice direcția.
Practic, semnalul trebuie să arate manevra pe care șoferul urmează să o efectueze, nu poziția imaginară a destinației față de locul din care a intrat în intersecție.
Cum se semnalizează dacă ieși mai târziu din giratoriu?
Pentru o ieșire ulterioară, șoferul trebuie să respecte banda și marcajele existente și să își continue deplasarea până în apropierea ieșirii dorite.
După ce trece de ieșirea anterioară celei pe care vrea să o folosească, trebuie să pornească semnalizatorul dreapta suficient de devreme pentru a-i informa pe ceilalți participanți că urmează să părăsească intersecția.
Menținerea semnalizatorului stânga în timp ce automobilul rămâne pe aceeași bandă nu înlocuiește semnalizarea dreapta la ieșire. Mai mult, îi poate face pe ceilalți șoferi să creadă că urmează o schimbare a benzii spre stânga.
Când trebuie folosit semnalizatorul stânga în sensul giratoriu?
Semnalizatorul stânga este justificat atunci când conducătorul auto efectuează efectiv o manevră spre stânga, de exemplu atunci când trece de pe o bandă exterioară pe una interioară.
La schimbarea benzii, șoferul trebuie să semnalizeze în direcția deplasării și să se asigure că poate face manevra fără să îi incomodeze pe cei care circulă deja pe banda respectivă.
Obligația de semnalizare și asigurare la schimbarea benzii este prevăzută și de articolul 54 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cu alte cuvinte, semnalizatorul trebuie să descrie manevra făcută în acel moment, nu destinația finală a mașinii.
Cine are prioritate dacă un șofer de pe banda interioară vrea să iasă?
Una dintre cele mai periculoase confuzii apare atunci când un șofer de pe banda interioară încearcă să iasă direct din sens, traversând banda exterioară.
Codul Rutier 2024. O nouă regulă de circulație în sensul giratoriu. Singura bandă care are întotdeauna prioritate
Vehiculele care circulă deja în sensul giratoriu au prioritate față de cele care urmează să intre, însă această regulă nu îi oferă automat șoferului de pe banda interioară prioritate în fața celui care circulă deja pe banda exterioară.
Șoferul care schimbă banda trebuie să semnalizeze, să se asigure și să facă manevra fără să perturbe circulația celorlalți. Dacă nu poate ajunge în siguranță la ieșire, nu trebuie să taie banda altui automobil pentru a părăsi giratoriul.
Ce trebuie să faci dacă nu mai poți ajunge în siguranță la ieșire?
Dacă un șofer se află pe banda interioară și nu poate trece în siguranță către banda necesară pentru ieșire, soluția nu este forțarea manevrei.
Acesta trebuie să își continue deplasarea în sensul giratoriu și să mai parcurgă o dată intersecția, până când poate efectua schimbarea benzii și ieșirea în condiții de siguranță.