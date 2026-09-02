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Bărbatul dispărut în mare la Costinești a fost găsit după o noapte de căutări. 15 scafandri și elicopterul SMURD au participat la operațiune

Bărbatul dispărut în mare la Costinești a fost găsit după o noapte de căutări

Bărbatul dispărut în mare la Costinești a fost găsit după o noapte de căutări

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 16:37

Un bărbat dispărut marți, 1 septembrie, în apele Mării Negre, în zona Terasei Albert din Costinești, a fost găsit miercuri, 2 septembrie, după aproape 24 de ore de căutări. Operațiunea de amploare a fost reluată în dimineața zilei de miercuri, după ce intervenția din prima zi a fost oprită odată cu lăsarea întunericului.

Persoana a fost recuperată din mare, potrivit informațiilor obținute de la fața locului. La momentul publicării informațiilor, autoritățile nu anunțaseră oficial în ce stare a fost găsit bărbatul.

Operațiunea de căutare a fost reluată miercuri dimineață

Căutările au fost reluate la ora 7:56, după întreruperea intervenției desfășurate pe parcursul zilei de marți.

Pentru găsirea bărbatului au fost mobilizați salvamari, 15 scafandri din cadrul ISU Dobrogea, mai multe autospeciale, o ambarcațiune și un elicopter SMURD.

Echipele de intervenție au continuat verificările în zona în care bărbatul fusese văzut ultima dată, operațiunea desfășurându-se pe parcursul a două zile.

Dispariția a fost semnalată în zona Terasei Albert

Alarma a fost dată marți, 1 septembrie, după ce oamenii aflați pe plajă au observat că un bărbat care intrase în mare nu mai putea fi văzut.

Incidentul s-a produs în zona Terasei Albert din Costinești. Din informațiile obținute de la persoanele aflate la fața locului, bărbatul venise la mare împreună cu familia și cu un grup numeros de prieteni.

Mai multe persoane din grup au intrat în apă, iar la un moment dat bărbatul aflat în apropierea geamandurii a dispărut din raza vizuală a celor care se aflau pe plajă.

Martoră despre momentul în care bărbatul a dispărut

O femeie care a asistat la intervenție a povestit ce a aflat despre bărbat și despre momentul în care acesta nu a mai fost văzut.

„Era împreună cu prietenii. Am înțeles că erau mai mulți. Oricum, era plină marea. Pur și simplu a dispărut. Noi nu l-am mai văzut”, a relatat femeia.

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