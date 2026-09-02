Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Bărbatul dispărut în mare la Costinești a fost găsit după o noapte de căutări. 15 scafandri și elicopterul SMURD au participat la operațiune
Bărbatul dispărut în mare la Costinești a fost găsit după o noapte de căutări
Un bărbat dispărut marți, 1 septembrie, în apele Mării Negre, în zona Terasei Albert din Costinești, a fost găsit miercuri, 2 septembrie, după aproape 24 de ore de căutări. Operațiunea de amploare a fost reluată în dimineața zilei de miercuri, după ce intervenția din prima zi a fost oprită odată cu lăsarea întunericului.
Citește și
- 17:50Meseriile care încep să dispară de pe piața muncii, lovite de expansiunea intelegenței artificiale și schimbările tehnologice
- 16:26Mii de tineri ortodocși pornesc pe jos prin București într un marș impresionant. Ce le cere Poliția șoferilor
- 15:50METRO retrage de urgență un lot de brânză Brie. A fost depistată bacteria Listeria monocytogenes
- 14:55Se schimbă examenul auto pentru permis: manevrele pe care orice candidat va fi obligat să le facă pe traseu. Senatul a votat legea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News