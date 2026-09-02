Bărbatul dispărut în mare la Costinești a fost găsit după o noapte de căutări. 15 scafandri și elicopterul SMURD au participat la operațiune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 16:37

Un bărbat dispărut marți, 1 septembrie, în apele Mării Negre, în zona Terasei Albert din Costinești, a fost găsit miercuri, 2 septembrie, după aproape 24 de ore de căutări. Operațiunea de amploare a fost reluată în dimineața zilei de miercuri, după ce intervenția din prima zi a fost oprită odată cu lăsarea întunericului.

Distribuie articolul