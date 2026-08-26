Fiica lui Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Victoria-Maria avea doar 22 de ani

Victoria-Maria Ionescu, fiica fostului politician Cazimir Ionescu, a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Poliția anchetează cazul.
Poliția din Curtea de Argeș a fost alertată printr-un apel la 112, făcut de o femeie care a anunțat că tânăra fusese găsită moartă în locuință.
Victoria-Maria Ionescu stătea singură din 21 august
Din primele verificări efectuate de anchetatori a reieșit că Victoria-Maria Ionescu se afla în imobilul din comuna Mușătești începând cu data de 21 august.
Femeia care a sunat la numărul de urgență 112 ar fi fost ultima persoană care a văzut-o pe tânără în viață. Potrivit primelor informații, întâlnirea a avut loc în seara zilei de 25 august, în jurul orei 21.00.
După primirea sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Curtea de Argeș s-au deplasat la locuința respectivă pentru a verifica situația și pentru a stabili împrejurările în care a survenit decesul.
Anchetatorii au găsit un bilet lăsat familiei
În timpul cercetărilor desfășurate la fața locului, polițiștii au descoperit un bilet pe care tânăra l-ar fi lăsat familiei. Din primele informații, citate de stiripesurse, în mesaj aceasta își cerea iertare celor apropiați.
Anchetatorii au aflat, de asemenea, că Victoria-Maria Ionescu s-ar fi confruntat cu o stare depresivă.
Verificările efectuate asupra trupului tinerei nu au indicat existența unor urme de violență care să sugereze intervenția unei alte persoane. Excepție fac semnele asociate circumstanțelor în care aceasta a fost găsită.
Până la acest moment, polițiștii nu au suspiciuni privind implicarea unei alte persoane în moartea tinerei.
Necropsia va clarifica exact cauza decesului
Trupul Victoriei-Maria Ionescu urmează să fie transportat la prosectura Spitalului Județean de Urgență Argeș. Acolo va fi efectuată necropsia, iar examinarea medico-legală urmează să stabilească exact cauza morții.
Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs decesul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de articolul 192 din Codul penal.