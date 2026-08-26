Situația dramatică de la Termoenergetica! Ciprian Cicucu spune că Primăria Capitalei s-a împrumutat ca să plătească datoriile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 16:19

Termoenergetica se apropie de un colaps financiar din cauza datoriilor de aproape 2 miliarde de lei acumulate către ELCEN, din care 410 milioane de lei reprezintă doar penalități. Pentru a menține furnizarea căldurii, Primăria Capitalei s-a împrumutat pentru a achita din subvenții, însă presiunea asupra bugetului local devine insustenabilă.

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