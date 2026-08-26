Situația dramatică de la Termoenergetica! Ciprian Cicucu spune că Primăria Capitalei s-a împrumutat ca să plătească datoriile

Termoenergetica se apropie de un colaps financiar din cauza datoriilor de aproape 2 miliarde de lei acumulate către ELCEN, din care 410 milioane de lei reprezintă doar penalități. Pentru a menține furnizarea căldurii, Primăria Capitalei s-a împrumutat pentru a achita din subvenții, însă presiunea asupra bugetului local devine insustenabilă.
Situție critică la Termoenergetica: datoriile uriașe adunate către ELCEN pun în pericol furnizarea de căldură și apă caldă în București. Edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, trage un semnal de alarmă și propune comasarea producției cu transportul energiei termice sub o singură structură (SACET), ca unică soluție viabilă pentru evitarea falimentului.
De ce riscă Termoenergetica să repete scenariul RADET
Compania de termoficare funcționează după același model economic deficitar care a condus în trecut la falimentul RADET. În prezent, ELCEN produce energia termică sub autoritatea Ministerului Energiei, în timp ce Termoenergetica gestionează transportul și distribuția prin rețeaua administrată de municipalitate.
Comasarea tuturor etapelor într-un Sistem Alimentare cu Energie Termică (SACET) unic ar elimina pierderile financiare generate de această fragmentare administrativă.
Cauzele datoriilor de 2 miliarde de lei la ELCEN
Acumularea debitelor uriașe se explică prin multiple blocaje tehnice și administrative:
Piederi masive în rețea: 75% din rețeaua primară de conducte are o vechime de 50-60 de ani, ceea ce duce la pierderi uriașe de agent termic.
Consum scăzut: Consumul real s-a redus la jumătate în ultimii ani, crescând ponderea costurilor fixe.
Pierderi nerecunoscute de ANRE: ANRE recunoaște o pierdere de doar 22%, față de nivelul real de 38%. Diferența adaugă 130 de milioane de lei neacoperiți.
Impactul diferențiat al TVA-ului: Pierderile recunoscute se taxează cu 9% TVA, în timp ce pierderile nerecunoscute se facturează cu cota de 20%, adăugând un cost suplimentar de 96,5 milioane de lei.
Avarii continue: Pierderile de apă prin avarii și fisuri însumează alte 60 de milioane de lei.
Preț stabilit politic: Tariful real al gigacaloriei este de 921,82 lei. Termoenergetica o achiziționează de la ELCEN la 485,37 lei și o vinde populației la 330 lei, diferența fiind acoperită din subvenții achitate de Primăria Capitalei.
Plan de urgență pentru stoparea penalităților
Până la trecerea ELCEN în subordinea Municipalității, au fost convenite măsuri imediate împreună cu Ministerul Energiei, ANRE și furnizorii:
S-a eliminat decalajul de 15 zile la plata facturilor către ELCEN, opriind acumularea de noi penalități.
A fost modificată formula de plată pentru ca banii alocați să stingă direct soldul datoriei principale, nu doar penalitățile de întârziere.
Avantajele înființării SACET
Preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei și crearea SACET va permite direcționarea profitului operațional de 85 de milioane de lei al ELCEN direct în modernizarea celor peste 75% de conducte vechi neînlocuite, prevenind avariile majore și stopând risipa financiară.