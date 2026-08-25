BNR se distanțează de declarațiile controversate ale consilierului lui Isărescu: „Opinii personale, nu poziții oficiale”

Banca Națională a României a fost nevoită să intervină public după valul de reacții provocat de un mesaj postat pe Facebook de Eugen Rădulescu, consilierul personal al guvernatorului Mugur Isărescu. Instituția precizează, printr-un comunicat oficial, că opiniile exprimate de angajații săi pe rețelele sociale nu reflectă poziția BNR.
Ce a scris Rădulescu
Într-o postare virală, consilierul guvernatorului BNR a vorbit despre "demența politicienilor" și "inconștiența sindicatelor", avertizând asupra unui posibil exod de capital din România.
Formularea sa, în care se referea sarcastic la cei care ar vrea ca țara să rămână cu "industria calului" și să se hrănească cu "fructe de pădure", a stârnit controverse ample, mai ales din partea sindicatelor și a unor politicieni.
Reacția oficială a BNR
Banca centrală a transmis, marți, o precizare fermă: mesajele postate de angajați pe conturile personale de Facebook, LinkedIn, Instagram sau X "reprezintă opinii personale şi nu constituie luări de poziţii oficiale ale băncii centrale". Conform comunicatului, doar membrii Consiliului de administrație sau reprezentanții cu mandat explicit de comunicare pot exprima poziția instituției.
BNR a subliniat că informațiile și pozițiile sale oficiale sunt transmise exclusiv prin canalele proprii: site-ul bnr.ro și conturile instituționale de pe LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube. Publicul este îndemnat să urmărească aceste surse pentru declarații care angajează efectiv banca centrală.
Rădulescu: „Nu a fost un comentariu politic”
Luni, consilierul a venit cu precizări, insistând că afirmațiile sale au avut o motivație pur economică, nu politică. „Trăim de aproape 10 ani mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze”, a scris el, adăugând că referirea la "a mânca iarbă și coajă de copac" a fost o metaforă menită să răspundă discuției despre "industria calului".
Totuși, Rădulescu nu a renunțat la criticile aduse clasei politice și liderilor sindicali. El a acuzat sindicatele care reprezintă personalul bugetar de un comportament "lipsit de rațiune", susținând că acestea refuză să accepte realitatea financiară a statului. „Nu mai sunt bani. Deloc!”, a scris consilierul guvernatorului, avertizând că o eventuală cedare a Parlamentului în fața presiunilor sindicale ar accelera riscurile economice pe care le-a semnalat inițial.