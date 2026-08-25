BNR se distanțează de declarațiile controversate ale consilierului lui Isărescu: „Opinii personale, nu poziții oficiale”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 16:31

Banca Națională a României a fost nevoită să intervină public după valul de reacții provocat de un mesaj postat pe Facebook de Eugen Rădulescu, consilierul personal al guvernatorului Mugur Isărescu. Instituția precizează, printr-un comunicat oficial, că opiniile exprimate de angajații săi pe rețelele sociale nu reflectă poziția BNR.

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