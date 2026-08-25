Valeriu Munteanu, deputat AUR: ”Maia Sandu confundă România cu USR. Relația dintre București și Chișinău nu poate deveni afacerea unui singur partid”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 16:23

Deputatul AUR Valeriu Munteanu critică decizia președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, de a-l numi pe deputatul USR Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău. Munteanu susține că numirea se înscrie într-un șir de decizii care indică o apropiere politică între PAS și USR și avertizează că relația dintre România și Republica Moldova nu trebuie redusă la legăturile dintre două formațiuni politice.

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