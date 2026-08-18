Lucrări de amploare la Aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul Sosiri se închide temporar

Parcarea supraetajată din faţa Terminalului Sosiri al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” va fi închisă temporar începând de miercuri, pentru lucrări de modernizare şi consolidare. În urma măsurii, 588 de locuri de parcare vor fi indisponibile, însă, din această toamnă, pasagerii vor avea la dispoziţie o nouă parcare, cu peste 1.000 de locuri.
Parcarea din faţa Terminalului Sosiri se închide temporar
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti continuă lucrările la modernizarea şi consolidarea parcării supraetajate din faţa Terminalului Sosiri al Aeroportului "Henri Coandă", proiectul avansând la etapa intervenţiilor majore la structura de rezistenţă.
"În prima etapă, care a început în luna aprilie, s-au executat lucrări la cele două niveluri superioare ale parcării. A doua etapă, care începe miercuri, presupune restricţionarea accesului auto în parcarea Sosiri până la începutul anului viitor, când se va finaliza investiţia. Astfel, începând de miercuri, 19 august, parcarea Sosiri se va închide temporar, iar autovehiculele pasagerilor vor fi redirecţionate către celelalte parcări ale aeroportului", arată CNAB.
Construită în anul 2003, parcarea Sosiri are degradări semnificative, atât la nivelul structurii, dar şi al faţadelor, fiind constatate deteriorări ale plafonului, stâlpilor şi pardoselii.
După finalizarea lucrărilor de modernizare şi consolidare, parcarea va fi dotată cu un sistem de cadre metalice echipate cu amortizori pe ansamblurile centrale, pentru siguranţă seismică. De asemenea, se consolidează fundaţiile clădirii, se construiesc grinzi de legătură, se ranforsează integral elementele structurale verticale şi se refac hidroizolaţiile, instalaţiile electrice, tubulatura şi canalizările de apă pluvială.
O nouă parcare cu peste 1.000 de locuri va fi deschisă în toamnă
Pasagerii sunt informaţi că staţia Taxi şi zona ride-sharing se află în faţa terminalului Plecări, iar autobuzele liniilor 100 şi 442 opresc exclusiv în staţia comună Plecări de la aeroport. Pasagerii sunt direcţionaţi în aeroport prin trasee marcate şi semnalistică specială către mijloacele de transport în comun (gara CFR, staţia STB, staţia Taxi şi zona ride-sharing).
Potrivit sursei citate, Aeroportul "Henri Coandă" dispune în prezent de 2.226 de locuri în parcările publice. După închiderea parcării Sosiri (parter, mezanin şi etaj), se indisponibilizează 588 de locuri.
Pentru a suplimenta capacitatea de parcare, în această toamnă se va pune în folosinţă o nouă parcare la Aeroportul "Henri Coandă", prin care se vor pune la dispoziţia pasagerilor 1.019 locuri. Noua parcare este situată în apropierea clădirii Sosiri şi va fi organizată pe 4 niveluri.
De asemenea, au fost deja iniţiate demersurile procedurale pentru construcţia altor două parcări, fiecare cu câte 4 niveluri, care vor oferi peste 1.600 de locuri, în total, afirmă reprezentanţii CNAB.