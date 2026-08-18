Lucrări de amploare la Aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul Sosiri se închide temporar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 17:57

Parcarea supraetajată din faţa Terminalului Sosiri al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” va fi închisă temporar începând de miercuri, pentru lucrări de modernizare şi consolidare. În urma măsurii, 588 de locuri de parcare vor fi indisponibile, însă, din această toamnă, pasagerii vor avea la dispoziţie o nouă parcare, cu peste 1.000 de locuri.

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