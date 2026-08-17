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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce te liniștește instant un plan simplu?
De ce te liniștește instant un plan simplu? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre micile trucuri de ordonare a planurilor, astfel încât să nu te simți depășit de situație.
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