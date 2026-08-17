Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce te liniștește instant un plan simplu?

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 11:02

De ce te liniștește instant un plan simplu? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre micile trucuri de ordonare a planurilor, astfel încât să nu te simți depășit de situație.

De ce te liniștește instant un plan simplu? Haosul nu vine din cât ai de făcut.

Vine din faptul că nu știi de unde să începi. În momentul în care notezi 2–3 pași clari, ceva se schimbă imediat.
Mintea nu mai caută. Execută.

Nu ai nevoie de un plan perfect. Ai nevoie de un punct de pornire.

Claritatea reduce stresul mai repede decât odihna. Pentru că îți dă direcție. Și direcția calmează. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicole păcurarurealitatea medicalăstress

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe