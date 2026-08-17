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Ai grija de tine· 1 min citire

Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată: Prostatectomia robotică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 08:12
Actualizat17 aug. 2026, 08:14

Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată urmărește îndepărtarea completă a tumorii, dar și protejarea pe cât posibil a funcției urinare și sexuale. Tehnologia robotică oferă chirurgului un control foarte fin într-o zonă anatomică dificilă.

Prostatectomia robotică este operația de rezecție radicală a prostatei asistată robotic, prin care prostata și veziculele seminale sunt îndepărtate prin incizii mici. Sistemul oferă imagine tridimensională mărită și instrumente cu mobilitate foarte bună, utile pentru disecția precisă în apropierea sfincterului urinar și a structurilor nervoase responsabile de erecție. Indicația este stabilită în funcție de stadiul bolii și profilul pacientului. După intervenția de prostatectomie, recuperarea continenței urinare și a funcției erectile diferă de la un pacient la altul și depinde inclusiv de vârstă, funcția existentă înainte de operație și posibilitatea conservării structurilor nervoase. Tehnologia robotică facilitează abordul minim invaziv, dar rezultatul oncologic și funcțional depinde de indicația corectă, experiența echipei și urmărirea postoperatorie. Ai grijă de tine!

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