Ai grija de tine· 1 min citire
Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată: Prostatectomia robotică
Publicat17 aug. 2026, 08:12
Actualizat17 aug. 2026, 08:14
Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată urmărește îndepărtarea completă a tumorii, dar și protejarea pe cât posibil a funcției urinare și sexuale. Tehnologia robotică oferă chirurgului un control foarte fin într-o zonă anatomică dificilă.
Citește și
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News