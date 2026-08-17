Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată: Prostatectomia robotică

Publicat 17 aug. 2026, 08:12 Actualizat 17 aug. 2026, 08:14

Tratamentul chirurgical al cancerului de prostată urmărește îndepărtarea completă a tumorii, dar și protejarea pe cât posibil a funcției urinare și sexuale. Tehnologia robotică oferă chirurgului un control foarte fin într-o zonă anatomică dificilă.

Distribuie articolul