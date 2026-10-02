Incendiu de proporții în Burdujeni, Suceava. Mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 19:46

Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, unde mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări. Fumul dens și amploarea focului au alertat locatarii, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului.

Distribuie articolul