Incendiu de proporții în Burdujeni, Suceava. Mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, unde mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări. Fumul dens și amploarea focului au alertat locatarii, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului.
UPDATE - Incendiu violent, în cartierul Burdujeni, municipiul Suceava. Arde acoperișul unui bloc.
Intervin pompierii militari suceveni cu 5 autospeciale de stingere, 3 autoscări de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.
Flăcările s-au manifestat violent la nivelul mansardei, iar intervenția salvatorilor a fost necesară pentru localizarea și stingerea focarelor.
Mansarda blocului, cuprinsă de flăcări
Incendiul a provocat panică în rândul locatarilor din zona Burdujeni. Din primele informații, focul s-a extins rapid la nivelul mansardei, care a fost afectată în întregime.
Pompierii au fost chemați de urgență la fața locului
Deocamdată, informațiile disponibile nu indică existența unor victime, iar amploarea exactă a pagubelor urmează să fie stabilită după încheierea intervenției și efectuarea verificărilor.
Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită până în acest moment. Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina de la ce a pornit focul și în ce condiții s-a propagat atât de rapid.
Autoritățile vor reveni cu informații privind cauza incendiului și eventualele pagube produse.