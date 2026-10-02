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Incendiu de proporții în Burdujeni, Suceava. Mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări

Incendiu în Suceava / Sursa foto - Captură video

Incendiu în Suceava / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 19:46

Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, unde mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări. Fumul dens și amploarea focului au alertat locatarii, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului.

UPDATE - Incendiu violent, în cartierul Burdujeni, municipiul Suceava. Arde acoperișul unui bloc.

Intervin pompierii militari suceveni cu 5 autospeciale de stingere, 3 autoscări de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

Flăcările s-au manifestat violent la nivelul mansardei, iar intervenția salvatorilor a fost necesară pentru localizarea și stingerea focarelor.

Mansarda blocului, cuprinsă de flăcări

Incendiul a provocat panică în rândul locatarilor din zona Burdujeni. Din primele informații, focul s-a extins rapid la nivelul mansardei, care a fost afectată în întregime.

Pompierii au fost chemați de urgență la fața locului

Deocamdată, informațiile disponibile nu indică existența unor victime, iar amploarea exactă a pagubelor urmează să fie stabilită după încheierea intervenției și efectuarea verificărilor.

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită până în acest moment. Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina de la ce a pornit focul și în ce condiții s-a propagat atât de rapid.

Autoritățile vor reveni cu informații privind cauza incendiului și eventualele pagube produse.

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