Fiica adoptivă, suspectată că le-a incendiat gospodăria părinților după un conflict violent. „Ne dă foc”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 19:37

Un caz cutremurător este anchetat în comuna Bodești, județul Neamț, unde gospodăria unui cuplu de vârstnici a fost cuprinsă de flăcări. Cei doi soți susțin că fiica lor adoptivă ar putea fi responsabilă pentru incendiu, pe fondul unor conflicte repetate și al unor amenințări pe care, spun ei, tânăra le-ar fi făcut înainte.

Distribuie articolul