Fiica adoptivă, suspectată că le-a incendiat gospodăria părinților după un conflict violent. „Ne dă foc”

Un caz cutremurător este anchetat în comuna Bodești, județul Neamț, unde gospodăria unui cuplu de vârstnici a fost cuprinsă de flăcări. Cei doi soți susțin că fiica lor adoptivă ar putea fi responsabilă pentru incendiu, pe fondul unor conflicte repetate și al unor amenințări pe care, spun ei, tânăra le-ar fi făcut înainte.
Focul a izbucnit în timp ce proprietarii nu se aflau acasă. Flăcările au distrus anexa gospodăriei și proviziile pregătite pentru iarnă, însă intervenția pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la locuință.
Proviziile pentru iarnă au fost distruse de flăcări
Familia Fuică din Bodești a rămas fără o mare parte din rezervele pregătite pentru sezonul rece. În momentul izbucnirii incendiului, cei doi soți se aflau plecați la rude, arată știrileprotv.ro.
Când s-au întors, gospodăria era cuprinsă de flăcări.
Printre bunurile distruse s-au aflat aproximativ 11 metri cubi de lemne, 150 de kilograme de ceapă, 60 de kilograme de fasole, dar și alte alimente și produse pregătite de familie pentru iarnă.
Pompierii au fost solicitați prin 112 și au reușit să limiteze incendiul înainte ca flăcările să cuprindă și casa.
Pompierii suspectează că focul a fost provocat intenționat
Primele verificări efectuate după stingerea incendiului au indicat posibilitatea ca focul să fi fost declanșat deliberat.
Irina Popa, reprezentant al ISU Neamț, a declarat că ipoteza luată în calcul de specialiști este „folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul”.
În aceste condiții, anchetatorii au început să verifice circumstanțele în care a izbucnit focul și persoanele care ar fi putut avea acces la gospodărie.
Părinții adoptivi o acuză pe fiica lor
Proprietarii spun că s-au gândit imediat la fiica lor adoptivă, cu care ar fi avut în ultima perioadă mai multe conflicte.
Femeia susține că tânăra ar fi amenințat-o în trecut că îi va ucide pe amândoi și că le va incendia locuința.
Potrivit declarațiilor femeii, relația dintre cele două s-ar fi deteriorat pe fondul unor certuri repetate. Bătrâna afirmă că fiica adoptivă ar fi devenit violentă atunci când îi cerea bani, iar la un moment dat ar fi agresat-o fizic.
Tânăra avea ordin de protecție
Conflictele dintre membrii familiei au ajuns în atenția autorităților, iar în urma demersurilor făcute de femeie a fost emis un ordin de protecție împotriva fiicei adoptive.
Proprietara susține că măsura ar fi amplificat tensiunile dintre ele. La scurt timp, gospodăria familiei a fost cuprinsă de flăcări.
Cei doi soți spun că se tem în continuare și că femeia pe care au adoptat-o era singurul lor copil.
Poliția continuă ancheta
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cine a provocat incendiul și în ce împrejurări. Tânăra indicată de părinții adoptivi este audiată în cadrul cercetărilor.
Deocamdată, acuzațiile familiei reprezintă o ipoteză verificată de anchetatori, iar stabilirea responsabilității va depinde de probele administrate în dosar.
Cercetările sunt în desfășurare, urmând ca polițiștii să stabilească dacă incendiul a fost provocat intenționat și dacă există o legătură între foc și conflictul dintre cei doi soți și fiica lor adoptivă.