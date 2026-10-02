Incendiu puternic în Giurgiu. Casa unui bătrân de 81 de ani a fost distrusă de flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 17:28

Un incendiu violent a izbucnit în cursul serii în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, și a provocat pagube importante unei gospodării. Flăcările au cuprins aproximativ 150 de metri pătrați, iar proprietarul, un bărbat în vârstă de 81 de ani, a avut nevoie de evaluarea echipajului medical după ce a fost expus la fum.

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