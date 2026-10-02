Incendiu puternic în Giurgiu. Casa unui bătrân de 81 de ani a fost distrusă de flăcări

Un incendiu violent a izbucnit în cursul serii în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, și a provocat pagube importante unei gospodării. Flăcările au cuprins aproximativ 150 de metri pătrați, iar proprietarul, un bărbat în vârstă de 81 de ani, a avut nevoie de evaluarea echipajului medical după ce a fost expus la fum.
Flăcările au cuprins rapid locuința
Alarma s-a dat după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Mihăilești, arată Breaking News Giurgiu. Focul s-a extins rapid la acoperișul casei și în mai multe încăperi, existând riscul ca flăcările să ajungă și la proprietățile din apropiere.
Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizați pompierii din cadrul Secției Mihăilești. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, în timp ce un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a acordat sprijin medical.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din locuință se degajau cantități importante de fum.
Proprietarul, găsit în interiorul casei
În momentul intervenției, pompierii l-au găsit pe proprietar în interiorul locuinței. Bărbatul, în vârstă de 81 de ani, încerca să își salveze bunurile înainte ca focul să distrugă întreaga casă.
Acesta a fost preluat pentru evaluare de echipajul medical. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, bătrânul prezenta o stare de anxietate și simptome ușoare de intoxicare cu fum.
După ce a fost monitorizat la fața locului, bărbatul a refuzat transportul la spital.
Pompierii au intervenit mai bine de o oră
Intervenția pompierilor a fost una dificilă, salvatorii luptându-se cu flăcările mai bine de o oră. Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât focul să nu se extindă la întreaga gospodărie și la imobilele din vecinătate.
În cele din urmă, incendiul a fost limitat, însă pagubele produse locuinței sunt considerabile.
Acoperișul casei a fost distrus în totalitate, iar bunurile aflate în patru camere și pe hol au fost mistuite de flăcări. Pentru proprietarul în vârstă de 81 de ani, incendiul a însemnat pierderea unei mari părți din bunurile agonisite de-a lungul anilor.
Un scurtcircuit, cauza probabilă a incendiului
În urma verificărilor efectuate după intervenție, pompierii au stabilit drept cauză probabilă a izbucnirii incendiului un scurtcircuit produs la nivelul instalației electrice interioare.
Potrivit evaluării, incidentul ar fi putut fi favorizat de o instalație electrică veche și suprasolicitată. Astfel de defecțiuni pot genera supraîncălzirea conductoarelor și apariția unor surse de aprindere.
Autoritățile recomandă verificarea periodică a instalațiilor electrice și evitarea folosirii simultane a mai multor aparate de mare putere în instalații vechi sau necorespunzătoare.
Pagube importante în gospodărie
Incendiul din Mihăilești a afectat grav locuința bătrânului. Acoperișul a ars pe întreaga suprafață, în timp ce bunurile din cele patru camere și din hol au fost distruse.
Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, însă imobilul a rămas cu pagube majore în urma incendiului.