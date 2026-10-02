Accident grav în Cluj-Napoca. O mașină s-a răsturnat peste două autoturisme parcate -VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 17:18

Un accident rutier grav s-a produs, vineri după-amiază, în municipiul Cluj-Napoca, unde șoferul unui autoturism nu s-a asigurat în momentul în care a efectuat un viraj la stânga, iar mașina a fost lovită de o dubă. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și a ajuns pe plafon, peste două autovehicule parcate.

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