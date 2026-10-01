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Accident grav în Câmpia Turzii. Copil de 7 ani, în stare critică, după ce mașina a intrat într-un stâlp de beton. A fost solicitat elicopterul SMURD

FOTO: ISU Cluj

FOTO: ISU Cluj

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 18:07

Un accident grav s-a produs joi după-amiază, pe o stradă din Câmpia Turzii, județul Cluj, unde un autoturism a intrat într-un stâlp din beton. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul s-a rupt și a căzut peste mașina în care se aflau două persoane: un copil de șapte ani și un bărbat de 40 de ani, care au suferit multiple traumatisme. Minorul este în stare foarte gravă, motiv pentru care la fața locului a fost solicitat un elicopter SMURD pentru transportul acestuia la spital.

Un bărbat de 40 de ani a fost descarcerat

La locul accidentului au fost mobilizate două autospeciale ale ISU Cluj, dotate cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Salvatorii au găsit un bărbat de aproximativ 40 de ani, conștient și cooperant, care prezenta multiple traumatisme. Acesta a fost descarcerat și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Un copil de șapte ani, grav rănit

De asemenea, în autoturism se afla și un băiețel de șapte ani, care a suferit răni grave. Pentru transportul acestuia la spital a fost solicitat un elicopter SMURD.

Circulația rutieră a fost blocată pe strada Iancu Jianu din Câmpia Turzii, pentru a le permite autorităților să intervină.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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