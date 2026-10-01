Accident grav în Câmpia Turzii. Copil de 7 ani, în stare critică, după ce mașina a intrat într-un stâlp de beton. A fost solicitat elicopterul SMURD

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 18:07

Un accident grav s-a produs joi după-amiază, pe o stradă din Câmpia Turzii, județul Cluj, unde un autoturism a intrat într-un stâlp din beton. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul s-a rupt și a căzut peste mașina în care se aflau două persoane: un copil de șapte ani și un bărbat de 40 de ani, care au suferit multiple traumatisme. Minorul este în stare foarte gravă, motiv pentru care la fața locului a fost solicitat un elicopter SMURD pentru transportul acestuia la spital.

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