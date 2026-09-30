Semnal de alarmă în Dâmbovița: tot mai multe incidente violente în rândul elevilor. Poliția a intervenit

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 sept. 2026, 13:15

Două incidente petrecute la numai 20 de zile distanță în zona Găești arată cât de repede poate escalada un conflict între elevi. Primul caz s-a terminat cu un adolescent ajuns la spital și cu un dosar penal deschis de polițiști. În cel de-al doilea, un șofer de microbuz care transporta elevi către școală a fost nevoit să sune la 112 după ce un tânăr de 18 ani ar fi devenit agresiv verbal. Situațiile sunt diferite, dar ambele pornesc de la comportamente care pot pune în pericol siguranța celor din jur.

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