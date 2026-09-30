Semnal de alarmă în Dâmbovița: tot mai multe incidente violente în rândul elevilor. Poliția a intervenit

Două incidente petrecute la numai 20 de zile distanță în zona Găești arată cât de repede poate escalada un conflict între elevi. Primul caz s-a terminat cu un adolescent ajuns la spital și cu un dosar penal deschis de polițiști. În cel de-al doilea, un șofer de microbuz care transporta elevi către școală a fost nevoit să sune la 112 după ce un tânăr de 18 ani ar fi devenit agresiv verbal. Situațiile sunt diferite, dar ambele pornesc de la comportamente care pot pune în pericol siguranța celor din jur.
Elev de 17 ani, transportat la spital după un conflict în școală
Primul incident a avut loc pe 10 septembrie, chiar în incinta unei unități de învățământ din Găești. Potrivit Poliției, doi elevi de 17 ani ar fi fost implicați într-un conflict spontan, iar unul dintre ei l-ar fi lovit pe celălalt. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Cazul nu este unul izolat atunci când vorbim despre violența între elevi. În această lună, un copil de 11 ani din județul Timiș a ajuns la spital după un conflict cu un coleg mai mare, iar polițiștii au deschis și acolo un dosar penal. Astfel de episoade arată că certurile dintre copii pot trece foarte repede de la vorbe la agresiune fizică. Iar în momentul în care este nevoie de ambulanță sau de intervenția Poliției, conflictul a depășit deja cu mult o simplă ceartă între colegi, conform presei locale.
Un șofer de microbuz a ajuns să sune la 112
La exact 20 de zile după primul incident, polițiștii au fost chemați din nou să intervină într-o situație în care era implicat un elev. De această dată, totul s-a petrecut într-un microbuz care îi transporta pe copii către Găești. În localitatea Greci, comuna Petrești, un tânăr de 18 ani, aflat deja pe scaun, ar fi început să le pună piedică elevilor care urcau și treceau pe lângă el. Șoferul, un bărbat de 64 de ani, i-a cerut să înceteze și i-a atras atenția că cineva s-ar putea accidenta.
Tânărul ar fi răspuns cu injurii și ar fi continuat să îl agreseze verbal pe conducătorul auto. În cele din urmă, șoferul a apelat numărul de urgență 112 și a cerut intervenția polițiștilor. Echipajul ajuns la fața locului l-a sancționat contravențional pe elevul de 18 ani, în baza Legii nr. 61/1991. De această dată nu a fost nevoie de intervenția medicilor, însă situația a ajuns din nou în atenția Poliției.