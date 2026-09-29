Ce a apărut în presa elvețiană despre Vlad, suspectul din cazul Valentinei. Bărbatul s-a predat și va fi extrădat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 21:34

Cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză în râul Olt, a ajuns și în presa din Elveția. Vlad, bărbatul de 30 de ani urmărit internațional în acest dosar, s-a predat autorităților elvețiene după ce ar fi părăsit România și ar fi traversat mai multe state.

Distribuie articolul