Ce a apărut în presa elvețiană despre Vlad, suspectul din cazul Valentinei. Bărbatul s-a predat și va fi extrădat

Cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză în râul Olt, a ajuns și în presa din Elveția. Vlad, bărbatul de 30 de ani urmărit internațional în acest dosar, s-a predat autorităților elvețiene după ce ar fi părăsit România și ar fi traversat mai multe state.
Predarea sa a avut loc în orașul St. Gallen, la aproximativ o săptămână după ce fusese dat în urmărire internațională. Autoritățile române urmează să demareze procedurile pentru aducerea lui în România.
Cum este prezentat cazul în presa elvețiană
Reținerea românului a atras atenția publicațiilor locale, care au relatat despre cazul în care acesta este vizat. Presa elvețiană îl prezintă drept un bărbat căutat de autoritățile române și suspectat în legătură cu moartea unei femei.
Informațiile publicate în Elveția se bazează, în principal, pe comunicările autorităților privind predarea și reținerea acestuia. Cazul a fost relatat și de publicații precum Blick, care a menționat că bărbatul a fost arestat în St. Gallen și că România urmează să solicite extrădarea sa.
Presa elvețiană notează astfel că Vlad nu a fost găsit în urma unei operațiuni de capturare desfășurate în străinătate, ci s-a prezentat singur în fața autorităților.
Vlad s-a predat după o săptămână de căutări
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, bărbatul s-a predat în seara zilei de 28 septembrie 2026. El era vizat de un mandat internațional de arestare și fusese căutat în urma anchetei privind decesul Valentinei.
Tânăra în vârstă de 28 de ani a fost găsită pe 22 septembrie, în zona Barajului Ionești, pe râul Olt, în județul Vâlcea. Descoperirea trupului a declanșat o anchetă de amploare, iar Vlad a devenit principalul suspect în dosar.
În perioada în care era căutat, au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi părăsit România și ar fi trecut prin mai multe țări. La un moment dat, în spațiul public au circulat și informații potrivit cărora s-ar fi aflat în Italia.
Ulterior, traseul său a dus în Elveția, unde bărbatul a decis să se predea autorităților.
Ce se întâmplă cu Vlad în Elveția
După predare, cazul său a intrat în procedura judiciară elvețiană privind extrădarea. Potrivit relatărilor apărute în presa locală, bărbatul a fost preluat de autoritățile competente și va rămâne în custodie pe durata procedurilor.
Publicațiile elvețiene subliniază că România trebuie să transmită documentele necesare pentru solicitarea oficială a extrădării, astfel încât bărbatul să poată fi transferat în țara în care este anchetat.
Astfel de proceduri presupun parcurgerea unor etape judiciare în Elveția înainte ca persoana solicitată să poată fi predată autorităților din statul care a emis mandatul.
Autoritățile române au confirmat oficial că au fost informate despre faptul că bărbatul urmărit internațional s-a predat în Elveția.
Potrivit comunicării autorităților, acesta are calitatea de inculpat în dosarul penal în care sunt investigate împrejurările în care a murit femeia de 28 de ani, al cărei cadavru a fost descoperit în zona Barajului Ionești.
În continuare, anchetatorii români trebuie să parcurgă procedurile necesare pentru ca Vlad să fie adus în România și să poată fi continuată ancheta penală.
Cazul rămâne în atenția autorităților române și elvețiene, iar până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.