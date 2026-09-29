Apel disperat pentru cățelul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râu: „Oferim recompensă”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 18:23

În timp ce anchetatorii continuă cercetările în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie, familia și apropiații tinerei fac eforturi pentru a găsi câinele pe care aceasta îl avea. Patrupedul ar fi fost văzut ultima dată înainte ca femeia să fie găsită fără viață într-o valiză, în zona râului Olt.

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