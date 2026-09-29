Apel disperat pentru cățelul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râu: „Oferim recompensă”

În timp ce anchetatorii continuă cercetările în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie, familia și apropiații tinerei fac eforturi pentru a găsi câinele pe care aceasta îl avea. Patrupedul ar fi fost văzut ultima dată înainte ca femeia să fie găsită fără viață într-o valiză, în zona râului Olt.
O prietenă a Valentinei, Ana P., a lansat un apel către locuitorii din Sibiu, după ce familia tinerei ar fi primit un mesaj anonim referitor la locul în care s-ar putea afla animalul, conform oradesibiu.ro.
Cățelul Valentinei ar putea fi în Sibiu
Potrivit informațiilor transmise de prietena victimei, sora Valentinei ar fi primit luni seară un mesaj anonim în care se afirma că patrupedul s-ar afla în Sibiu.
„Ni s-a spus că Vlad l-ar fi lăsat pe străzi sau că l-ar fi vândut aici. Nu știm dacă informația este adevărată, însă vrem să verificăm orice pistă care ne-ar putea ajuta să-l găsim”, a transmis Ana.
Familia și prietenii Valentinei speră ca fotografia câinelui să fie distribuită cât mai mult și ca acesta să poată fi identificat de cineva care l-a văzut în oraș sau în împrejurimi.
Familia oferă recompensă pentru găsirea animalului
Cei apropiați spun că găsirea câinelui este extrem de importantă pentru familie și fac apel la persoanele care ar putea avea informații să nu le ignore.
„Valentina îmi era prietenă și ne dorim foarte mult să găsim cățelul. (...) Oferim recompensă persoanei care ni-l înapoiază”, a declarat Ana P.
Animalul are doi ani, iar principalul semn distinctiv menționat de apropiați este faptul că a fost operat la unul dintre picioarele din față.
„Pentru noi este foarte important să-l găsim și suntem dispuși să oferim o recompensă”, a mai transmis prietena Valentinei.
Persoanele care cred că au văzut câinele sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să contacteze familia sau prietenii Valentinei la numărul 0763 774 007.
Orice informație poate contribui la găsirea patrupedului.
Ce se știe despre cazul Valentinei Ioana Tănăsie
Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită fără viață pe 22 septembrie, într-un bagaj care plutea în zona barajului Ionești, pe râul Olt, în județul Vâlcea.
Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, necropsia a indicat că tânăra a avut parte de o moarte violentă, iar decesul ar fi survenit în data de 21 septembrie.
În dosarul de omor, principalul suspect este Vlad Băltățeanu, iubitul Valentinei. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar bărbatul era căutat inclusiv la nivel internațional.
Suspectul s-a predat în Elveția
În noaptea de 28 spre 29 septembrie, Vlad Băltățeanu s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, în Elveția.
Bărbatul se află în custodia autorităților elvețiene, urmând să fie parcurse procedurile legale pentru predarea sa către autoritățile din România.
Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii, care încearcă să stabilească toate împrejurările în care a murit Valentina și să clarifice succesiunea evenimentelor.
În paralel cu cercetările penale, familia continuă căutările pentru găsirea câinelui Valentinei, despre care există informații că s-ar putea afla în zona Sibiului.