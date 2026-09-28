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Locale· 2 min citire
Tragedie în Teleorman: un tânăr de 20 de ani a murit electrocutat în timp ce lucra la o mașină de bătut porumbul
Tânăr mort în Teleorman / Sursa foto - Facebook
Tragedie în localitatea Ulmeni, județul Teleorman, unde un tânăr în vârstă de doar 20 de ani și-a pierdut viața într-un accident teribil. Băiatul s-ar fi electrocutat în timp ce lucra la o mașină de bătut porumbul.
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