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Tragedie în Teleorman: un tânăr de 20 de ani a murit electrocutat în timp ce lucra la o mașină de bătut porumbul

Tânăr mort în Teleorman / Sursa foto - Facebook

Tânăr mort în Teleorman / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 20:50

Tragedie în localitatea Ulmeni, județul Teleorman, unde un tânăr în vârstă de doar 20 de ani și-a pierdut viața într-un accident teribil. Băiatul s-ar fi electrocutat în timp ce lucra la o mașină de bătut porumbul.

Incidentul s-a produs duminică seara, iar familia tânărului a încercat să îi ofere cât mai repede ajutor. Părinții l-au urcat în mașină și au pornit spre Alexandria, în speranța că medicii vor reuși să îi salveze viața.

Părinții au plecat cu fiul spre Alexandria

După ce tânărul a fost electrocutat, părinții au decis să îl transporte cu autoturismul către Alexandria pentru a ajunge cât mai repede la îngrijiri medicale.

Pe drum, între localitățile Furculești și Alexandria, aceștia s-au întâlnit cu un echipaj de ambulanță cu medic, care fusese alertat pentru a interveni în cazul de urgență.

Situația era extrem de gravă, iar pentru salvarea tânărului fusese solicitat și un elicopter SMURD.

Medicii au încercat să îl resusciteze

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.

În ciuda eforturilor depuse de medici, starea tânărului nu a mai putut fi stabilizată. În cele din urmă, cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul acestuia.

La doar 20 de ani, tânărul și-a pierdut viața în urma tragicului accident produs în timp ce lucra la mașina de bătut porumbul.

Circumstanțele exacte în care s-a produs electrocutarea urmează să fie stabilite. Autoritățile trebuie să clarifice modul în care s-a produs accidentul și împrejurările în care tânărul a intrat în contact cu instalația electrică a utilajului.

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