Accident grav pe DN5A, în Giurgiu. Doi tineri au ajuns la spital după ce mașina a ieșit de pe șosea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 19:10

Un accident rutier s-a produs în primele ore ale dimineții pe DN5A, între localitățile Greaca și Hotarele, din județul Giurgiu. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în afara drumului, iar cele două persoane aflate în mașină au fost rănite și transportate la spital.

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