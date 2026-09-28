Accident grav pe DN5A, în Giurgiu. Doi tineri au ajuns la spital după ce mașina a ieșit de pe șosea

Un accident rutier s-a produs în primele ore ale dimineții pe DN5A, între localitățile Greaca și Hotarele, din județul Giurgiu. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în afara drumului, iar cele două persoane aflate în mașină au fost rănite și transportate la spital.
La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, SMURD, ambulanțe și poliție, arată Breaking News Giurgiu.
Mașină grav avariată, găsită în afara drumului
Din primele informații, în accident a fost implicat un singur autoturism. Din motive care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, mașina a ieșit de pe partea carosabilă și s-a oprit în afara șoselei.
Autoturismul a suferit avarii importante în urma evenimentului rutier.
În momentul producerii accidentului, în mașină se aflau două persoane: o tânără de 20 de ani și un tânăr de 25 de ani.
Amândoi au fost răniți și au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.
Două persoane, transportate de urgență la spital
La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Greaca, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.
Intervenția medicală a fost sprijinită de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu și de echipajele de poliție.
Cele două victime au primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului. După stabilizare, acestea au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Deocamdată, nu au fost furnizate informații privind gravitatea exactă a leziunilor suferite de cei doi tineri.
Pompierii au securizat zona
Pe durata intervenției, pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.
În astfel de situații, există riscul unor scurgeri de combustibil sau al unor probleme la instalația electrică a autoturismului. Echipajele au asigurat zona și au deconectat bornele bateriei pentru eliminarea riscului de producere a unui incendiu.
Polițiștii verifică modul în care s-a produs accidentul
Cazul a intrat în atenția polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.
Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care autoturismul a părăsit partea carosabilă.
Printre variantele care pot fi analizate în cadrul anchetei se află viteza neadaptată la condițiile de drum, neatenția sau oboseala la volan. În acest moment, însă, nu poate fi stabilită cauza producerii accidentului înainte de finalizarea cercetărilor.