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Locale· 1 min citire
Accident grav pe DN 65A, în județul Argeș. Un om a murit, iar alte două persoane au fost rănite
FOTO: ISU Arges
Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază, pe DN 65A, în comuna Buzoești, județul Argeș, unde un autoturism și un motocultor au intrat în coliziune. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
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