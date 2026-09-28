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Accident grav pe DN 65A, în județul Argeș. Un om a murit, iar alte două persoane au fost rănite

FOTO: ISU Arges

FOTO: ISU Arges

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 17:59

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază, pe DN 65A, în comuna Buzoești, județul Argeș, unde un autoturism și un motocultor au intrat în coliziune. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Conducătorul motocultorului a murit pe loc

”Din verificările preliminare efectuate de polițiștii rutieri s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, din Buzoești, care conducea un autoturism pe DN 65A (...), având direcția de deplasare spre Costești, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul nepăstrării distanței corespunzătoare, a intrat în coliziune cu un motocultor, condus de un bărbat de 74 de ani, din aceeași localitate, care se deplasa în aceeași direcție”, a transmis IPJ Argeș.

În urma impactului au suferit leziuni conducătorul motocultorului, precum și doi pasageri din vehicul, o femeie de 72 de ani și un bărbat de 74 de ani. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul bărbatului care conducea motocultorul, iar celelalte două victime au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Șoferul autoturismului, testat pentru alcool și substanțe psihoactive

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest și cu drugtestul, ambele rezultate fiind negative, se mai precizează în comunicat.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

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