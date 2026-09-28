Accident grav pe DN 65A, în județul Argeș. Un om a murit, iar alte două persoane au fost rănite

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 17:59

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază, pe DN 65A, în comuna Buzoești, județul Argeș, unde un autoturism și un motocultor au intrat în coliziune. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

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