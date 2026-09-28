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Accident mortal în județul Argeș. Un bărbat de 79 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu un motociclu

FOTO: ISU Arges

FOTO: ISU Arges

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 16:39

Un accident grav s-a produs luni pe DN 7C, în localitatea Merișani, județul Argeș, unde un bărbat în vârstă de 79 de ani a murit după ce motociclu pe care îl conducea s-a răsturnat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, accidentul s-ar fi produs pe fondul unor afecțiuni medicale ale victimei.

Victima nu a mai putut fi salvată

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, după care a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în șanțul aflat pe partea stângă a sensului său de mers.

La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri de la Detașamentul Pitești și o autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Argeș.

”Echipajele operative ajunse la eveniment au identificat, în interiorul vehiculului, o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 79 de ani, pentru care nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

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