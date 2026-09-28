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Locale· 1 min citire
Accident mortal în județul Argeș. Un bărbat de 79 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu un motociclu
FOTO: ISU Arges
Un accident grav s-a produs luni pe DN 7C, în localitatea Merișani, județul Argeș, unde un bărbat în vârstă de 79 de ani a murit după ce motociclu pe care îl conducea s-a răsturnat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, accidentul s-ar fi produs pe fondul unor afecțiuni medicale ale victimei.
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