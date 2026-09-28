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Caz incredibil în România. Un bărbat decedat apare ca șofer în 122 de transporturi de lemn

Jandarmeria Română

Jandarmeria Română

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 15:47

Un caz neobișnuit a fost descoperit de jandarmi în timpul unui control desfășurat în județul Dâmbovița. Un bărbat decedat figura în aplicația SUMAL 2.0 drept șofer pentru nu mai puțin de 122 de transporturi de material lemnos efectuate începând din mai 2025.

Totul a ieșit la iveală în timpul unui control efectuat de jandarmi asupra transporturilor de material lemnos. Aceștia au observat că în aplicația SUMAL 2.0 fuseseră încărcate mai multe fotografii neclare și au decis să verifice datele persoanei care figura drept șofer. În urma verificărilor, jandarmii au constatat că bărbatul trecut în sistem era, în realitate, decedat.

SUMAL 2.0 este utilizat pentru monitorizarea transporturilor de material lemnos, iar autoritățile au mai descoperit în trecut situații în care în sistem au fost introduse informații nereale.

Bărbatul figura în 122 de transporturi de lemn

Verificările au scos la iveală dimensiunea cazului. Din luna mai 2025 și până în prezent, persoana decedată figura drept șofer în 122 de transporturi de material lemnos efectuate pe teritoriul României. Autoritățile încearcă acum să stabilească cine a folosit datele bărbatului și în ce condiții au fost înregistrate transporturile respective în sistem.

Două posibile infracțiuni, în atenția anchetatorilor

În urma celor constatate, jandarmii au întocmit un proces-verbal de sesizare privind două posibile infracțiuni. Este vorba despre folosirea unor date false în aplicația SUMAL 2.0 și accesarea fără drept a unui sistem informatic. Verificările continuă pentru clarificarea situației și stabilirea persoanelor implicate.

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