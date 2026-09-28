Caz incredibil în România. Un bărbat decedat apare ca șofer în 122 de transporturi de lemn

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 15:47

Un caz neobișnuit a fost descoperit de jandarmi în timpul unui control desfășurat în județul Dâmbovița. Un bărbat decedat figura în aplicația SUMAL 2.0 drept șofer pentru nu mai puțin de 122 de transporturi de material lemnos efectuate începând din mai 2025.

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