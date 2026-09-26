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Locale· 1 min citire
Accident grav în Suceava: trei copii, de 2, 5 și 7 ani, printre cele cinci persoane duse la spital
Accident grav în Suceava
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara în localitatea Costâna, județul Suceava. Două mașini s-au ciocnit, iar cinci dintre cele șase persoane implicate, printre care trei copii, au avut nevoie de transport la spital.
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