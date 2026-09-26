Accident grav în Suceava: trei copii, de 2, 5 și 7 ani, printre cele cinci persoane duse la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 22:50

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara în localitatea Costâna, județul Suceava. Două mașini s-au ciocnit, iar cinci dintre cele șase persoane implicate, printre care trei copii, au avut nevoie de transport la spital.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidente rutiere