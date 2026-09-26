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Accident grav în Suceava: trei copii, de 2, 5 și 7 ani, printre cele cinci persoane duse la spital

Accident grav în Suceava

Accident grav în Suceava

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 22:50

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara în localitatea Costâna, județul Suceava. Două mașini s-au ciocnit, iar cinci dintre cele șase persoane implicate, printre care trei copii, au avut nevoie de transport la spital.

Victimele sunt doi adulți, în vârstă de 37 și 41 de ani, și trei copii de 7, 5 și 2 ani. Toți sunt conștienți și stabili hemodinamic, însă prezintă diverse contuzii.

Cinci echipaje au intervenit la locul accidentului

La fața locului au fost trimise cinci echipaje de intervenție: un echipaj de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU, precum și două ambulanțe tip B2 ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Echipajele medicale au evaluat toate cele șase persoane aflate în cele două autoturisme. În urma consultațiilor, medicii au decis ca cinci dintre ele să fie transportate la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Trei copii, printre persoanele rănite

Printre victime se află trei copii foarte mici, de 7, 5 și 2 ani. Alături de aceștia vor fi duși la spital și cei doi adulți, în vârstă de 37 și 41 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, persoanele rănite sunt conștiente, stabile hemodinamic și prezintă diverse contuzii.

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