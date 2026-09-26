Primăria Sectorului 1 a amenajat un nou parc pe Calea Griviței, pe o suprafață de peste 5.500 de metri pătrați

O zonă de aproximativ 5.500 de metri pătrați, aflată în fața blocurilor de pe Calea Griviței, a fost reamenajată și transformată într-un spațiu verde accesibil locuitorilor. Au fost plantați peste 120 de arbori și alte peste 8.600 de plante, iar proiectul include un loc de joacă reabilitat, zone de relaxare și un spațiu destinat câinilor.
Lucrările au vizat zona din fața blocurilor de pe Calea Griviței. Au fost reparate aleile pietonale, au fost montați noi stâlpi de iluminat public, iar spațiul verde, care până acum era închis, a fost deschis locuitorilor.
George Tuță: „Astăzi ieși din bloc și ești direct în parc”
Primarul Sectorului 1, George Tuță, spune că este una dintre cele mai ample reamenajări de acest tip realizate în ultimii ani în sector. Zona exista și înainte, însă era percepută mai degrabă ca o curte a blocurilor decât ca un spațiu verde în care oamenii să își petreacă timpul.
„Am făcut o reamenajare a grădinilor blocurilor. E probabil cea mai mare amenajare din Sectorul 1 din ultimii ani. Vorbim de 5.500 de metri pătrați care existau aici, însă oamenii îi vedeau mai mult ca pe o curte și nu ca pe o grădină. Astăzi ieși din bloc și ești direct în parc”, a declarat George Tuță.
Pe lângă vegetația nouă, locul de joacă a fost recondiționat, iar pentru animalele de companie a fost amenajat un spațiu separat. Totodată, șoferii nu mai pot parca pe trotuar, astfel încât zona să rămână accesibilă pietonilor.
Ciprian Ciucu: „Mă bucur că aceste concepte sunt preluate și de alte sectoare”
La deschiderea noului spațiu verde a fost prezent și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care l-a felicitat pe George Tuță și a vorbit despre conceptul folosit pentru amenajarea zonei.
„Felicitări pentru acest început, pentru că este un început și e semnificativ. Vă dați seama că mă bucur că niște concepte pe care le-am dezvoltat în Sectorul 6 sunt preluate și de alte sectoare. Acest concept a fost premiat de Ambasada Franței în 2024, în cadrul unui concurs de orașe verzi”, a declarat Ciprian Ciucu.
Ciucu a arătat astfel că modelul folosit pentru amenajarea spațiilor verzi dintre blocuri a fost dezvoltat anterior și în Sectorul 6 și că astfel de proiecte pot fi preluate și în alte zone ale Capitalei.
Zona era până acum complet inaccesibilă publicului
Înainte de lucrări, spațiul dintre blocuri nu putea fi folosit de locuitorii din zonă. Inginerul peisagist Simona Popescu a explicat că terenul era delimitat de garduri metalice, iar la nivelul solului exista în mare parte doar pământ.
„Această zonă era total inaccesibilă publicului. Era un spațiu închis cu garduri metalice. Practic, erau arbori în vârstă, vechi, iar jos era pământ”, a explicat Simona Popescu.
După reamenajare, spațiul este deschis locuitorilor și include zone pentru plimbare, relaxare, joacă și socializare. Au fost plantați peste 120 de arbori și alte peste 8.600 de plante, iar locul de joacă și aleile pietonale au fost recondiționate.