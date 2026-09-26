Primăria Sectorului 1 a amenajat un nou parc pe Calea Griviței, pe o suprafață de peste 5.500 de metri pătrați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 sept. 2026, 16:56

O zonă de aproximativ 5.500 de metri pătrați, aflată în fața blocurilor de pe Calea Griviței, a fost reamenajată și transformată într-un spațiu verde accesibil locuitorilor. Au fost plantați peste 120 de arbori și alte peste 8.600 de plante, iar proiectul include un loc de joacă reabilitat, zone de relaxare și un spațiu destinat câinilor.

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