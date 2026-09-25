Cutremur în județul Buzău, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:33, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Unde s-a resimțit cutremurul
Seismul a avut loc la o adâncime de 142,8 kilometri și a fost înregistrat în județul Buzău. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe. Seismul a fost localizat la 55 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 58 de kilometri est de Brașov, 59 de kilometri sud de Buzău, 66 de kilometri sud de Focșani, 72 de kilometri nord de Ploiești și 99 de kilometri nord-est de Târgoviște.
16 cutremure în România de la începutul lunii septembrie
De la începutul lunii septembrie, în România au fost înregistrate 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1, potrivit datelor seismologice disponibile.
Cel mai puternic cutremur produs în România în acest an a avut magnitudinea de 4,5 și s-a înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea.
Zona Vrancea este una dintre principalele regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici se pot înregistra la adâncimi mari și pot fi resimțite la distanțe considerabile.
Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur
În timpul unui cutremur, este important să îți păstrezi calmul și să eviți reacțiile impulsive. Dacă te afli într-o clădire, rămâi în interior și adăpostește-te sub o masă sau un birou rezistent, protejându-ți capul și gâtul. Dacă nu ai la îndemână un astfel de obiect de mobilier, stai într-o zonă cât mai sigură, departe de ferestre, oglinzi, biblioteci, dulapuri și alte obiecte care se pot desprinde sau răsturna.
Nu încerca să folosești liftul și nu te grăbi spre scări sau spre ieșire în timp ce clădirea se zguduie. Casa scării și zonele din apropierea ieșirilor pot deveni periculoase din cauza obiectelor care cad sau a aglomerației.
Dacă te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, stâlpi, copaci și cabluri electrice. Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până când mișcarea terenului încetează.
În cazul în care cutremurul te surprinde într-o mașină, oprește într-un loc sigur, departe de clădiri, poduri, pasaje sau linii electrice, și rămâi în autoturism până la terminarea seismului.
După cutremur, verifică dacă există persoane rănite și acordă primul ajutor dacă poți face acest lucru în siguranță. Fii atent la eventualele replici și evită clădirile avariate. Dacă simți miros de gaz, nu aprinde lumina și nu folosi flăcări deschise, îndepărtează-te din zonă și anunță serviciile de urgență.
Pentru a fi pregătit, este recomandat să ai în locuință un kit de urgență, care să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, trusă de prim-ajutor, medicamente necesare, un radio și copii ale documentelor importante.