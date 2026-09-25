Cutremur în județul Buzău, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 09:34

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:33, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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