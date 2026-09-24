Explozie la Uzina Mecanică Sadu. Un angajat este în stare gravă

O explozie s-a produs joi la Uzina Mecanică Sadu din județul Gorj, în zona pirotehnică a unității. Din primele informații, incidentul a avut loc după ce un furtun montat pentru golirea unui vas a explodat.
Un angajat este în stare gravă
În urma deflagrației, un angajat în vârstă de 54 de ani, reglor cu o vechime de 21 de ani, a fost rănit. Acesta a suferit arsuri de gradul I, leziuni provocate de schije la nivelul membrelor și feței, precum și o fractură la piciorul drept.
Bărbatul a fost transportat de urgență cu autosanitara societății la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, fiind ulterior transferat la Spitalul Județean din Târgu Jiu pentru îngrijiri medicale.
De asemenea, suflul exploziei a spart și un geam al unității în care se aflau și alți angajați, însă, potrivit informațiilor disponibile, aceștia nu au fost răniți.
”În legătură cu evenimentul de la Uzina Sadu, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale se deplasează la faţa locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta, efectuarea cercetării şi dispunerea de măsuri legale, sub supravegherea unităţii de parchet competente”, au transmis, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj face verificări la fața locului
Accidentul a fost raportat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, iar autoritățile urmează să verifice circumstanțele și cauzele producerii incidentului.
”La fața locului s-au deplasat, de urgență, doi inspectori de muncă, cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea verificării cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Evenimentul a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, urmând să fie cercetat de către o comisie desemnată de angajator, conform prevederilor legale în vigoare, iar dosarul de cercetare va fi avizat de către instituția noastră, în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă”, a transmis Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj.