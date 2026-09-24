Explozie la Uzina Mecanică Sadu. Un angajat este în stare gravă

Publicat 24 sept. 2026, 13:39 Actualizat 24 sept. 2026, 13:40 Sursă Realitatea PLUS

O explozie s-a produs joi la Uzina Mecanică Sadu din județul Gorj, în zona pirotehnică a unității. Din primele informații, incidentul a avut loc după ce un furtun montat pentru golirea unui vas a explodat.

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