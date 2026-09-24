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Locale· 2 min citire
Iarnă în toată regula pe Transalpina. Drumarii au acționat cu material antiderapant între Rânca și Obârșia Lotrului -VIDEO
FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea NET
Drumarii au intervenit joi dimineață pe DN 67C – Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, cu material antiderapant pentru menținerea condițiilor de siguranță rutieră, după ce zilele trecute s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
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