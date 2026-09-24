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Iarnă în toată regula pe Transalpina. Drumarii au acționat cu material antiderapant între Rânca și Obârșia Lotrului -VIDEO

FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea NET

FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 11:25

Drumarii au intervenit joi dimineață pe DN 67C – Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, cu material antiderapant pentru menținerea condițiilor de siguranță rutieră, după ce zilele trecute s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Lapoviță și ninsoare pe Transalpina

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că în zonă se desfășoară lucrări de revizie și intervenție pe partea carosabilă.

”Revizie și acționare cu material antiderapant pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului. Reamintim că pe timpul nopții sectorul de drum este închis pentru toate categoriile de autovehicule. Recomandăm participanților la trafic să nu traverseze zona de coastă la primele ore ale zilei”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Intervenția drumarilor vine în contextul în care, în urmă cu două zile, în zona montană a DN 67C – Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și, izolat, ninsoare.

Potrivit DRDP Craiova, condițiile meteorologice din zona montană pot determina apariția unor porțiuni de carosabil umed sau alunecos, motiv pentru care drumarii verifică periodic starea șoselei și intervin cu material antiderapant atunci când este necesar.

Programul de circulație pe Transalpina

În prezent, circulația pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului se desfășoară în intervalul 09:00 – 20:00.

Autoritățile atrag atenția că pe timpul nopții, sectorul este închis circulației pentru toate categoriile de autovehicule.

Șoferii care intenționează să traverseze Transalpina sunt sfătuiți să țină cont de programul de circulație și de condițiile meteo din zona montană.

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