Iarnă în toată regula pe Transalpina. Drumarii au acționat cu material antiderapant între Rânca și Obârșia Lotrului -VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 11:25

Drumarii au intervenit joi dimineață pe DN 67C – Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, cu material antiderapant pentru menținerea condițiilor de siguranță rutieră, după ce zilele trecute s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

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