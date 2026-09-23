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Locale· 1 min citire
Bărbat reținut după ce ar fi agresat un pasager în tramvai
Atac în tramvai / Sursa foto - Captură video
Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi agresat un pasager într-un tramvai din Reșița. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 30 de ani ar fi intervenit în conflictul izbucnit în tramvai.
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