Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Bărbat reținut după ce ar fi agresat un pasager în tramvai

Atac în tramvai / Sursa foto - Captură video

Atac în tramvai / Sursa foto - Captură video

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 13:34

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi agresat un pasager într-un tramvai din Reșița. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 30 de ani ar fi intervenit în conflictul izbucnit în tramvai.

Scene șocante într-un tramvai din Reșița

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 30 de ani ar fi intervenit în timpul altercației. Ulterior, autoritățile au demarat verificări pentru identificarea persoanei implicate în agresiune.

Din primele cercetări, tânărul de 20 de ani este suspectat că l-ar fi lovit în repetate rânduri pe celălalt pasager, cu pumnii, în zona feței.

Incidentul a avut loc în timp ce tramvaiul se afla în circulație, iar conflictul dintre cei implicați a fost sesizat autorităților printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Polițiștii au intervenit și au început să stabilească împrejurările în care s-a produs agresiunea.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, tânărul bănuit că l-ar fi agresat pe pasager a fost identificat și dus la audieri.

Polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. El este cercetat într-un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în tramvai, precum și împrejurările care au dus la izbucnirea conflictului.

Cercetările continuă sub coordonarea organelor judiciare competente, până la clarificarea tuturor aspectelor legate de incident.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bataie in tramvaiscandal tramvai resitabataie pasageri tramvai

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe