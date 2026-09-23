Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și tone de sare-VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 10:30

Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit miercuri dimineață cu utilaje de deszăpezire și tone de sare pe Transfăgărășan, după ce în noaptea de marți spre miercuri a nins abundent. Potrivit reprezentanților instituției, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac.

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