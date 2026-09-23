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Locale· 2 min citire
Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și tone de sare-VIDEO
FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea PLUS
Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit miercuri dimineață cu utilaje de deszăpezire și tone de sare pe Transfăgărășan, după ce în noaptea de marți spre miercuri a nins abundent. Potrivit reprezentanților instituției, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac.
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