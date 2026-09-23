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Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și tone de sare-VIDEO

FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea PLUS

FOTO: Captură Facebook/ Colaj Realitatea PLUS

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 10:30

Drumarii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit miercuri dimineață cu utilaje de deszăpezire și tone de sare pe Transfăgărășan, după ce în noaptea de marți spre miercuri a nins abundent. Potrivit reprezentanților instituției, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac.

Șoferii sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru condiții de iarnă

Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că echipele de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului de pe Transfăgărășan, folosind două utilaje și peste 5 tone de sare.

”Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului, dar, în continuare, se circulă în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, a anunțat miercruri DRDP Brașov.

Drumarii avertizează că vremea se va menține nefavorabilă și în următoarele zile. Șoferii care intenționează să traverseze Transfăgărășanul sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de trafic și starea drumului.

De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov recomandă ca șoferii să nu pornească la drum dacă autoturismele nu sunt pregătite pentru deplasarea în condiții de iarnă.

A doua ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan

Ninsoarea din noaptea de marți spre miercuri este a doua ninsoare înregistrată în acest sezon rece pe Transfăgărășan. Prima a avut loc în noaptea de luni spre marți, când zona montană a fost, de asemenea, acoperită de zăpadă.

În zona Bâlea Lac, la altitudine ridicată, temperaturile scăzute și ninsorile pot afecta rapid condițiile de circulație, motiv pentru care șoferii sunt îndemnați să verifice situația drumului înainte de a porni la drum.

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