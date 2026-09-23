Iarna a venit mai devreme la Bâlea Lac. Ninge ca în plin sezon rece - VIDEO

Publicat 23 sept. 2026, 07:49 Actualizat 23 sept. 2026, 07:50

La peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, ninsoarea a început în noaptea de marți spre miercuri, iar dimineața termometrele indicau -2°C. Imaginile postate pe rețelele de socializare aduc aminte de zilele din preajma Crăciunului.

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