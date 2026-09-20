Vremea se schimbă radical în România. Cod galben de vânt, temperaturi cu până la 12 grade mai mici și ninsoare la munte – HARTA

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 11:40

Vremea se schimbă radical în România! Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de vânt puternic, valabil luni în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Totodată, meteorologii anunță o răcire accentuată în întreaga țară, temperaturile urmând să scadă cu 8–12 grade până joi, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

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