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Vremea· 2 min citire
Vremea se schimbă radical în România. Cod galben de vânt, temperaturi cu până la 12 grade mai mici și ninsoare la munte – HARTA
FOTO: Colaj Realitatea.Net
Vremea se schimbă radical în România! Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de vânt puternic, valabil luni în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Totodată, meteorologii anunță o răcire accentuată în întreaga țară, temperaturile urmând să scadă cu 8–12 grade până joi, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.
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