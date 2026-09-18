Cod galben de ceață în Tulcea. Prognoza meteo ANM pentru următoarele 24 de ore în toată țara

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 07:34

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru dimineața zilei de 18 septembrie 2026, o avertizare meteorologică de cod galben, vizând ceața densă în județul Tulcea. Fenomenul va afecta vizibilitatea pe drumurile publice și în localități, meteorologii avertizând asupra unor porțiuni în care vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri.

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