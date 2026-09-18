Cod galben de ceață în Tulcea. Prognoza meteo ANM pentru următoarele 24 de ore în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru dimineața zilei de 18 septembrie 2026, o avertizare meteorologică de cod galben, vizând ceața densă în județul Tulcea. Fenomenul va afecta vizibilitatea pe drumurile publice și în localități, meteorologii avertizând asupra unor porțiuni în care vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea este valabilă de la 18 septembrie 2026, ora 7:05, până la 18 septembrie 2026, ora 9:00.
Zonele afectate de codul galben de ceață
Avertizarea vizează județul Tulcea, în următoarele nouă localități: Tulcea, Somova, Chilia Veche, Nufăru, Beștepe, Crișan, Maliuc, Pardina și Ceatalchioi.
Conform ANM, în intervalul menționat se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, în special pe drumurile din zona Deltei Dunării și din arealele joase, umede, favorabile formării ceții dense.
Prognoza meteo pentru intervalul 18–19 septembrie 2026, la nivel național
ANM a publicat și prognoza generală pentru intervalul 18 septembrie, ora 9:00 – 19 septembrie, ora 9:00.
Valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vestul, centrul și nordul țării, dar vor crește ușor în sud; raportat la mediile climatologice ale perioadei, vremea va rămâne caldă în cea mai mare parte a României. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, în timp ce în restul țării se vor semnala înnorări temporare.
Sunt așteptate averse, în general slabe cantitativ — între 2 și 8 l/mp, izolat peste 10–15 l/mp — posibil însoțite de descărcări electrice, în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, precum și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate ploilor, rafalele putând atinge 40–45 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar minimele vor varia între 7 grade, în depresiunile Carpaților Orientali, și 18 grade, pe litoral. Pe timpul nopții, izolat, se va semnala din nou ceață.
Vremea în București în următoarele 24 de ore
Pentru Capitală, meteorologii anunță o zi frumoasă și caldă, peste media perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29–30 de grade, iar cea minimă se va situa între 13 și 15 grade.