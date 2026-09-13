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Vremea· 1 min citire
De la căldură, direct la furtuni: temperaturile scad până la 16 grade. Cum arată noua prognoză a ANM
Publicat13 sept. 2026, 09:25
Actualizat13 sept. 2026, 09:27
SursăRealitatea PLUS
De la temperaturile peste normalul perioadei din ultimele zile, vin ploile. Meteorologii anunță furtuni cu grindină în mai multe județe ale țării iar temperaturile nu mai sar de 21-22 de grade.
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