Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Care sunt problemele sistemului medical românesc?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 11:20

Dr. Anca Panaitescu vorbește, în premieră la Realitatea PLUS, despre vulnerabilitățile sistemului medical românesc și despre problemele cu care se confruntă femeile însărcinate din comunitățile defavorizate.

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