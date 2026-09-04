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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Care sunt problemele sistemului medical românesc?
Dr. Anca Panaitescu vorbește, în premieră la Realitatea PLUS, despre vulnerabilitățile sistemului medical românesc și despre problemele cu care se confruntă femeile însărcinate din comunitățile defavorizate.
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