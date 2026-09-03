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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Cine e vinovat pentru infertilitate?
Infertilitatea nu este doar „problema femeii”. Dr. Anca Panaitescu explică, în premieră la Realitatea PLUS, de ce societatea continuă să pună automat vina pe femeie atunci când un cuplu nu poate avea copii și care este, de fapt, realitatea medicală din spatele problemelor de fertilitate.
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