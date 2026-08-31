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Podcasturile Realitatea – Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu explică riscurile amânării sarcinii
În podcastul „Ceva-n PLUS”, Dr. Anca Panaitescu explică ce riscuri poate aduce amânarea sarcinii și de ce vârsta influențează fertilitatea și evoluția unei sarcini.
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