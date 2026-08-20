Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul Anca Bobircă: "Spondilita nu este o boală autoimună"
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus.
Citește și
- 17:46Focar de hepatită A într-un bloc de locuințe sociale. Opt persoane infectate, șapte dintre pacienți sunt copii
- 12:16Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus: „Spondilita este o boală inflamatorie, nu autoimună"
- 10:52Alexandru Rogobete avertizează asupra reformelor din Sănătate: „Nu se pot face abrupt și nici cu barda” - VIDEO
- 09:17Simptomul respirator declanșat de alimentație
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News