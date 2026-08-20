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Sanatate· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul Anca Bobircă: "Spondilita nu este o boală autoimună"

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 15:51

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus.

Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus: „Spondilita este o boală inflamatorie, nu autoimună. Pe pacienți îi doare foarte tare coloana lombară joasă, adică spatele jos, îi ține foarte tare dimineața.

De multe ori, durerea îi trezește din somn. Pot asocia dureri în călcâi, tendinite, artrite sau, de foarte multe ori, afectare oculară - uveite, acel ochi roșu și dureros. Pacienții se duc la urgență la oftalmologie, iar de acolo sunt trimiși către reumatologie.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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