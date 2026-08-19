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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce nu te poți opri din scroll?
De ce nu te poți opri din scroll, chiar dacă îți dai seama că asta-ți răpește din timp? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută vine cu explicații și sfaturi.
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