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Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce nu te poți opri din scroll?

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 09:52

De ce nu te poți opri din scroll, chiar dacă îți dai seama că asta-ți răpește din timp? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută vine cu explicații și sfaturi.

De ce nu te poți opri din scroll? Nu e lipsă de disciplină.

Este un mecanism. Fiecare scroll îți oferă ceva nou, dar imprevizibil. Exact tipul de recompensă pe care creierul îl adoră.
Nu știi ce urmează.

Și tocmai asta te ține acolo. „Încă unul” devine încă 20. Nu pentru că vrei. Pentru că ai fost prins.

Primul pas nu e să te oprești. E să realizezi că nu e întâmplător. 

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