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Primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Cei doi s-au căsătorit acasă

Nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina

Nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS

Au apărut primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Deși toți fanii sportivului se așteptau la un eveniment fastuos, cei doi au preferat un cadru mult mai intim. Ceremonia a avut loc chiar în livingul casei lor.

De ce au ales cei doi să facă nunta în sufragerie?

Soția lui Ronaldo a mărturisit că în viitor este programată o nuntă mare, alături de familie și prieteni.

Deocamdată, cei doi au ales o ceremonie intimă, în noua lor casă din Cascais, Portugalia, unde s-au mutat în luna iulie.

Nunta a avut loc în sufrageria unde familia ia zilnic masa.

Soția lui Ronaldo spune că peste 30 de ani își dorește ca cei mici să își amintească faptul că acolo părinții lor și-au rostit jurămintele.

Cei doi s-au cunoscut în 2016, într-un magazin de haine de lux din Madrid.

Ronaldo spune că a fost dragoste la prima vedere, iar Georgina a descris momentul drept „un vis”.

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