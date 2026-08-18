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Primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Cei doi s-au căsătorit acasă
Nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina
Publicat18 aug. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS
Au apărut primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Deși toți fanii sportivului se așteptau la un eveniment fastuos, cei doi au preferat un cadru mult mai intim. Ceremonia a avut loc chiar în livingul casei lor.
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