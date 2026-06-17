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Cristiano Ronaldo scrie istorie la 41 de ani: a devenit cel mai vârstnic titular de câmp la un Mondial

Cristiano Ronaldo (foto: profimedia)

Cristiano Ronaldo (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:11

Cristiano Ronaldo a intrat din nou în cartea recordurilor. La 41 de ani și 132 de zile, starul portughez a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp titular într-un meci de la turneul final al Cupei Mondiale, după ce selecționerul Portugaliei l-a inclus în primul 11 în partida cu Republica Democrată Congo, disputată miercuri.

Nu este singura bornă istorică atinsă de Ronaldo în această zi. Lusitanul a bifat a șasea participare consecutivă la un turneu final de Campionat Mondial, devenind astfel al doilea jucător din istoria fotbalului care reușește această performanță, după argentinianul Lionel Messi.

Cei doi rivali de o viață continuă, astfel, să-și dispute supremația în paginile de istorie ale celui mai popular sport din lume.

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