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Sport· 1 min citire
Marius Șumudică a revenit la CFR Cluj. Clubul l-a prezentat pe noul antrenor
Marius Șumudică
CFR Cluj a anunțat, vineri, revenirea lui Marius Șumudică în funcția de antrenor principal al echipei.
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