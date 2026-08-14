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Marius Șumudică a revenit la CFR Cluj. Clubul l-a prezentat pe noul antrenor

Marius Șumudică

Marius Șumudică

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 19:08

CFR Cluj a anunțat, vineri, revenirea lui Marius Șumudică în funcția de antrenor principal al echipei.

CFR Cluj a oficializat numirea lui Marius Șumudică în postul de antrenor principal. Tehnicianul revine în Gruia după primul său mandat, perioadă în care a condus formația ardeleană în 15 partide.

Marius Șumudică a revenit la CFR Cluj

Potrivit clubului, Șumudică a obținut 9 victorii la prima experiență pe banca CFR-ului și a contribuit la calificarea echipei în grupele UEFA Conference League.

„Bine ai revenit, Marius Șumudică! Începând de astăzi Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj.

De-a lungul carierei, Marius Șumudică a mai pregătit echipe precum Rapid, Astra Giurgiu, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed și Al-Shabab. Cea mai importantă performanță internă a sa rămâne titlul de campion al României, cucerit alături de Astra Giurgiu.

„Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”, a mai transmis clubul clujean.

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