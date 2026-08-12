Un nou triumf pentru David Popovici la Europenele de la Paris. A cucerit din nou aurul la 100 m liber și a bătut recordul competiției

David Popovici a cucerit din nou titlul european la 100 de metri liber, la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român și-a apărat medalia de aur după ce a încheiat finala în 46,56 secunde, rezultat care i-a permis să stabilească și un nou record al competiției.
Victoria de la Paris este a treia consecutivă pentru Popovici în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Românul mai câștigase aurul la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.
Un nou record al competiției pentru David Popovici
David Popovici a coborât în finală sub timpul pe care îl stabilise în semifinale și care reprezenta deja un nou record al competiției. Cu 46,56 secunde, sportivul român și-a îmbunătățit propria performanță de 46,72 secunde.
Rezultatul obținut la Paris îi aduce astfel lui Popovici al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 m liber.
La ediția din 2022, desfășurată la Roma, românul stabilise recordul competiției cu timpul de 46,86 secunde. La Paris, marca respectivă a fost îmbunătățită cu 14 sutimi în semifinale, pentru ca în finală Popovici să coboare și mai mult timpul, până la 46,56 secunde.
Popovici a fost cel mai rapid și în semifinale
Drumul către finală a fost dominat de David Popovici încă din semifinale. Înotătorul român a obținut cel mai bun timp al acestei faze, 46,72 secunde, performanță care a reprezentat atunci un nou record al competiției.
Timpul reușit în semifinale a fost, de asemenea, al patrulea cel mai rapid din istoria probei de 100 m liber.
Popovici avusese cel mai bun rezultat și în seriile de dimineață. El a încheiat acea rundă cu timpul de 47,13 secunde, înainte de a coborî semnificativ în semifinale.
În spatele românului, principalii urmăritori au încheiat semifinalele la mai mult de jumătate de secundă. Spaniolul Luca Hoek le Guenedal a avut al doilea timp, 47,26 secunde, iar rusul Egor Kornev s-a clasat al treilea în ierarhia generală, cu 47,27 secunde.
Al treilea titlu european consecutiv
Prin victoria de la Paris, David Popovici își continuă seria de succese continentale la 100 m liber.
Românul a câștigat pentru prima dată această probă la Campionatele Europene de la Roma, în 2022. Doi ani mai târziu, la Belgrad, a cucerit din nou medalia de aur, iar acum, la Paris, și-a apărat titlul și a ajuns la trei titluri europene consecutive.
În palmaresul lui Popovici se mai află două titluri mondiale la 100 m liber. Acestea au fost obținute la Budapesta, în 2022, și la Singapore, în 2025.
Recordul mondial al probei îi aparține chinezului Pan Zhanle și datează din 2024.
Cine au fost adversarii lui David Popovici
Timpii finalei de la proba de 100 de metri liber:
David Popovici (România) – 46,56 secunde
Egor Kornev (Rusia) – 46,74 secunde
Kristof Milak (Ungaria) – 46,87 secunde
Luca Hoek (Spania) – 47,39 secunde
Jere Hribar (Croația) – 47,42 secunde
Nandor Nemeth (Ungaria) – 47,47 secunde
Carlos D’Ambrosio (Italia) – 47,58 secunde
Tomas Navikonic (Lituania) – 47,75 secunde
În finala de la Paris, Popovici a reușit să-și îmbunătățească și mai mult timpul și a oprit cronometrul la 46,56 secunde. Performanța i-a adus medalia de aur și un nou record al competiției.