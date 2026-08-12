Un nou triumf pentru David Popovici la Europenele de la Paris. A cucerit din nou aurul la 100 m liber și a bătut recordul competiției

Publicat 12 aug. 2026, 20:20 Actualizat 12 aug. 2026, 20:24

David Popovici a cucerit din nou titlul european la 100 de metri liber, la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român și-a apărat medalia de aur după ce a încheiat finala în 46,56 secunde, rezultat care i-a permis să stabilească și un nou record al competiției.

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