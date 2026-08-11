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Sport· 1 min citire
David Popovici, calificare în semifinalele Europenelor de la Paris. Românul a înregistrat cel mai bun timp în serii la 100 m liber
David Popovici
David Popovici s-a calificat fără emoții, marți, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natație de la Paris, după ce a înregistrat cel mai bun timp din serii.
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