Președinta Federației Norvegiene de Fotbal cere demisia lui Gianni Infantino: „Nu mai există cale de întoarcere”

Președinta Federației Norvegiene de Fotbal (NFF), Lise Klaveness, a cerut vineri demisia imediată a președintelui FIFA, Gianni Infantino, susținând că acesta și-a pierdut încrederea necesară pentru a conduce forul mondial în actualul context.
„El nu se bucură de încrederea instituțională necesară pentru a conduce FIFA în mod stabil în vremurile pe care le traversăm. Pentru Gianni Infantino nu mai există cale de întoarcere. Cooperarea internațională în domeniul fotbalului se află într-o situație foarte dificilă, iar noi trebuie să avem un motiv pentru a ne uni acum și dorim să îi cerem președintelui FIFA să demisioneze imediat”, a declarat Klaveness, după ședința lunară a consiliului de administrație al NFF.
„Nu mai există cale de întoarcere”
Apelul vine în contextul tensiunilor dintre organismele de conducere ale fotbalului internațional, generate de propunerea, ulterior abandonată, a FIFA de a vinde o parte din veniturile comerciale viitoare ale Cupei Mondiale.
Oficialii norvegieni speră ca și alte federații membre UEFA să se alăture demersului. Klaveness a precizat însă că NFF nu va solicita convocarea unei reuniuni extraordinare a Comitetului Executiv UEFA.
Norvegia speră ca alte federații UEFA să se alăture apelului
„Vom vedea ce alte țări se vor alătura în cele din urmă, dacă aceasta va deveni strategia consiliului UEFA. Discutăm mult cu ei, iar ei trebuie să gestioneze această situație. Nu vom solicita o ședință extraordinară a consiliului UEFA, ci îi vom cere să demisioneze în cadrul dialogului nostru cu FIFA”, a spus ea.
Lise Klaveness, în vârstă de 45 de ani și avocat de profesie, a trecut în revistă mai multe nemulțumiri exprimate de Federația Norvegiană de Fotbal în timpul mandatului său, început în martie 2022.
Nemulțumirile NFF față de conducerea FIFA
Printre subiectele invocate se află procedurile de atribuire a turneelor, primul Premiu FIFA pentru Pace, oferit președintelui american Donald Trump în decembrie, dar și anularea suspendării atacantului american Folarin Balogun în timpul recentei Cupe Mondiale, după un apel din partea lui Trump.
Critică frecventă a lui Infantino, Klaveness a fost vehiculată drept posibil succesor al oficialului elvețiano-italian la conducerea FIFA. Ea a respins însă speculațiile privind o eventuală candidatură.
„Am luat notă de aceste nume, iar faptul că și numele meu este menționat este consemnat. Nu este deloc un subiect de discuție. Nu avem niciun motiv să comentăm această candidatură sau orice altă candidatură și nici nu suntem pregătiți pentru asta”, a declarat președinta NFF.