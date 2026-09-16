Edi Iordănescu, ofertă specială de la FCSB. Ce condiții ar fi pus fostul selecționer pentru revenirea la echipă

Edi Iordănescu este din nou pe lista FCSB. Gigi Becali i-ar fi propus un contract fără salariu în primul an, dar cu până la 600.000 de euro și bonusuri la performanță. Fostul selecționer ar cere control total pe partea tehnică și garanții scrise.
Gigi Becali caută soluții pentru banca tehnică a FCSB, iar numele lui Edi Iordănescu este din nou luat în calcul. Antrenorul este liber de contract din 31 octombrie 2025, după despărțirea de Legia Varșovia, însă nu a semnat până acum cu o altă echipă.
Oferta lui Gigi Becali
Finanțatorul campioanei i-ar fi prezentat lui Iordănescu o formulă atipică de contract: tehnicianul să nu fie plătit pe parcursul primului an, iar recompensa financiară să vină ulterior, condiționată de performanțele obținute de echipă.
În declarațiile sale, Becali a susținut că ar fi pregătit să îi ofere antrenorului dublul salariului cerut, plus prime importante, dacă obiectivele stabilite vor fi bifate. În scenariul vehiculat, suma totală din salarii ar putea urca până la aproximativ 600.000 de euro, la care s-ar adăuga bonusurile de performanță.
„Nu-ți dau niciun ban, vii un an și antrenezi echipa. Nu-ți dau niciun ban și îți dau dublu la performanță. Tu cât ceri, eu îți dau dublu. Și el decide tot”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.
Condițiile impuse de Edi Iordănescu
Edi Iordănescu ar fi deschis unei reveniri la FCSB, dar numai în baza unor condiții clare. Potrivit informațiilor apărute marți seară, fostul selecționer ar vrea autonomie totală asupra zonei tehnice, fără intervenții ulterioare în deciziile legate de echipă.
De asemenea, tehnicianul ar fi solicitat ca toate angajamentele discutate cu patronul clubului să fie stipulate explicit în contract și susținute prin garanții. Astfel, Iordănescu ar urmări să aibă ultimul cuvânt în chestiunile sportive, de la alcătuirea lotului până la alegerile tactice.
Edi Iordănescu a mai antrenat FCSB
O eventuală înțelegere ar marca al doilea mandat al lui Edi Iordănescu la FCSB. Antrenorul a pregătit formația roș-albastră în intervalul august-noiembrie 2021, perioadă în care a obținut opt victorii, două remize și două înfrângeri.
Discuțiile dintre cele două părți au loc într-un moment în care SuperLiga intră într-o pauză de aproape trei săptămâni, generată de acțiunile echipelor naționale. FCSB ar putea profita de această perioadă pentru a clarifica situația staffului tehnic și pentru a pune la punct echipa după schimbările din vara trecută.