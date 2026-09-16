Edi Iordănescu, ofertă specială de la FCSB. Ce condiții ar fi pus fostul selecționer pentru revenirea la echipă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 09:52

Edi Iordănescu este din nou pe lista FCSB. Gigi Becali i-ar fi propus un contract fără salariu în primul an, dar cu până la 600.000 de euro și bonusuri la performanță. Fostul selecționer ar cere control total pe partea tehnică și garanții scrise.

Distribuie articolul