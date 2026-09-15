Firma de catering care a livrat mâncare la școala unde zeci de elevi au avut simptome digestive, amendată cu 65.000 de lei

Activitatea unei firme de catering din Adjud, județul Vrancea, a fost suspendată de inspectorii sanitari veterinari, după ce 26 de elevi de la Școala Gimnazială Căiuți, județul Bacău, au prezentat simptome digestive. Compania a fost sancționată cu 65.000 de lei în urma controalelor, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauza exactă a îmbolnăvirilor.
26 de elevi au prezentat simptome digestive
Potrivit informațiilor centralizate de DSVSA Bacău, până la momentul comunicării au fost raportate 26 de cazuri în rândul elevilor de la Școala Gimnazială Căiuți.
Unul dintre copii, în vârstă de 8 ani, a fost internat la Spitalul Municipal Onești, Secția de Boli Infecțioase.
Elevii care au acuzat probleme digestive au consumat alimente oferite în cadrul programului „Masă caldă”. Meniul din ziua respectivă a inclus paste cu sos de roșii, carne de pui și un măr.
Mâncarea fusese pregătită și livrată de o firmă de catering din municipiul Adjud, județul Vrancea.
Activitatea firmei de catering, suspendată
În urma verificărilor efectuate la unitatea care a preparat și distribuit alimentele, inspectorii sanitari veterinari au identificat mai multe neconformități.
Ca urmare, DSVSA a dispus suspendarea activității firmei și a aplicat o amendă contravențională în valoare de 65.000 de lei.
Autoritățile au dispus, de asemenea, măsuri menite să prevină apariția unor noi cazuri, în timp ce controalele și investigațiile continuă.
ANSVSA: „Sănătatea copiilor este o prioritate”
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că verificările trebuie realizate rapid, însă a subliniat că nu poate fi stabilită o cauză definitivă înainte de finalizarea analizelor.
„Am dispus verificări urgente și riguroase, iar acolo unde sunt constatate încălcări ale legislației, măsurile trebuie să fie ferme și imediate”, a transmis șeful ANSVSA.
Alexandru Bociu a precizat că suspendarea activității și sancțiunea aplicată reflectă gravitatea neconformităților constatate de inspectori.
În același timp, acesta a atras atenția că rezultatele anchetei trebuie așteptate înainte de formularea unor concluzii cu privire la sursa îmbolnăvirilor.
Ancheta epidemiologică este în desfășurare
ANSVSA precizează că, în această etapă, situația este tratată drept o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă.
Legătura dintre alimentele consumate de copii și simptomele acestora urmează să fie stabilită după finalizarea investigațiilor epidemiologice și efectuarea analizelor de laborator.
Inspectorii DSVSA Bacău continuă controalele la unitatea de catering implicată și încearcă să identifice toți factorii care ar fi putut contribui la apariția incidentului.
Și Direcția de Sănătate Publică Bacău participă la investigație. Ministerul Sănătății a transmis că DSP Bacău a prelevat probe pentru identificarea sursei îmbolnăvirilor.
Aproape 50 de copii, ajunși la spital
În paralel cu datele centralizate de ANSVSA, informațiile apărute în legătură cu incidentul indică faptul că aproape 50 de copii au ajuns la spital cu simptome compatibile cu o toxiinfecție alimentară.
Numărul final al cazurilor și cauza exactă a problemelor de sănătate urmează să fie stabilite de autorități după încheierea anchetei și analizarea probelor recoltate.
Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile nu au stabilit că produsele livrate de firma de catering reprezintă în mod cert sursa îmbolnăvirilor, chiar dacă acestea au fost consumate de elevii care au prezentat simptome.