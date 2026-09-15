Firma de catering care a livrat mâncare la școala unde zeci de elevi au avut simptome digestive, amendată cu 65.000 de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 22:59

Activitatea unei firme de catering din Adjud, județul Vrancea, a fost suspendată de inspectorii sanitari veterinari, după ce 26 de elevi de la Școala Gimnazială Căiuți, județul Bacău, au prezentat simptome digestive. Compania a fost sancționată cu 65.000 de lei în urma controalelor, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauza exactă a îmbolnăvirilor.

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