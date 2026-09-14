Avertisment dur de la fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: „O să se moară în spitale”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 22:14

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un semnal de alarmă critic privind lipsurile din spitale. Social-democratul avertizează că secțiile de primiri urgențe au rămas fără stocuri de materiale medicale de bază, situație gravă ce pune în pericol direct viața pacienților.

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